Les fans de X Factor sous le choc lorsqu’ils découvrent que la légende de l’émission Katie Waissel est dans une énorme émission de téléréalité américaine

Les fans de X Factor sont choqués de découvrir que la légende de l’émission, Katie Waissel, a joué dans une énorme émission de téléréalité américaine.

Un clip déterré montre le candidat talentueux jouant dans le favori de la télévision watercooler, Vanderpump Rules.

Katie, qui a atteint la finale de The X Factor en 2010, a fait une apparition dans deux épisodes de l’émission américaine fly-on-the-wall en 2015.

Elle est apparue en tant que chef de bureau dans une entreprise de détatouage.

Et dans une autre scène, elle a assisté à la fête du 30e anniversaire de l’acteur Scheana Shay où elle a été présentée comme l’amie de Kristen Doute.

Alors que Vanderpump Rules était un succès modéré à l’époque, il est depuis devenu un phénomène de la culture pop grâce à l’affaire Scandoval qui a saisi l’Amérique.

L’émission est un spin-off de The Real Houswives of Beverly Hills et suit les bouffonneries du personnel de divers bars et restaurants appartenant à Lisa Vanderpump.

Un fan qui diffusait d’anciens épisodes de l’émission s’est rendu sur Twitter pour annoncer sa surprise de la voir dans l’émission Bravo, diffusée sur Hayu au Royaume-Uni.

Ils ont écrit: « désolé qu’est-ce que katie waissel de x factor fait en tant que chef de bureau dans le lieu de détatouage dans cet épisode de règles de vanderpump ???? »

Katie a déménagé à Los Angeles en 2013 et a eu un mariage de courte durée avec le mannequin Brad Alphonso.

Ils se sont mariés après s’être connus pendant seulement quatre mois et ont divorcé après seulement deux mois de mariage.

Katie est ensuite retournée au Royaume-Uni, jouant dans Celebrity Big Brother en 2016.

Elle est devenue maman de son fils Hudson deux ans plus tard.

Katie a été une critique virulente de son temps sur The X Factor après avoir été qualifiée de « concurrente la plus détestée ».

Depuis, elle a cherché une thérapie pour le trouble de stress post-traumatique (SSPT) après avoir souffert d’attaques de panique et de pensées suicidaires.

La mère d’un enfant, qui s’est reconvertie en tant qu’avocate, a déclaré qu’elle intentait une action en justice contre la maison de disques de Simon, Syco Entertainment, pour manquement au devoir de diligence.

« Je poursuis une affaire civile de lésions corporelles par négligence, qui relève du devoir de diligence », a-t-elle déclaré au Times.

Katie a poursuivi: « Le spectacle a ruiné ma vie. »

