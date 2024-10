Les fans de WoW sont furieux contre Blizzard à cause du montage ridicule du magasin et ils ont raison

World of Warcraft et la boutique Blizzard sont depuis longtemps un lieu de controverses et de sujets controversés. Malgré cette histoire, peu de gens auraient pu prédire à quel point un gros dinosaure changerait si rapidement l’ambiance du jeu.

Les ennuis ont commencé lorsque Blizzard a annoncé qu’il ajouterait le Brutosaure doré du commerçant au magasin cash, pour un prix à peine croyable de 90 $/60 £. La monture est une légère refonte du Mighty Caravan Brutosaur, que les joueurs pouvaient acheter dans le jeu pour cinq millions d’or avant qu’il ne soit supprimé.

Évidemment, cela coûte extrêmement cher dès le départ, mais il existe un argument tout à fait juste selon lequel ces achats sont facultatifs. Ils n’offrent pas d’avantages tangibles aux joueurs qui en ont les moyens. Du moins, c’était le cas jusqu’à ce qu’il devienne clair exactement ce que fait cette monture.

Pour la première fois dans l’histoire du jeu, la monture comprend à la fois un vendeur pour la boîte aux lettres et un vendeur pour la maison de vente aux enchères. Cela signifie que les joueurs peuvent acheter des objets et les récupérer, le tout sans avoir à retourner en ville pour le faire.

C’est cette fonctionnalité qui provoque la consternation et la division parmi les joueurs à la pelle. Ceux qui gagnent leur vie en parlant et en jouant à ce jeu n’ont pas tardé à exprimer leur mécontentement.

Pour la progression du raid, il n’est plus nécessaire de retourner en ville et d’acheter de nouveaux consommables avant la prochaine rencontre. Bien sûr, ce n’est pas très grave maintenant, mais pendant les courses de raid compétitives ? Nous devrons peut-être examiner les règles.

La monture rend également la vie beaucoup plus facile aux artisans et aux commerçants, leur permettant de pivoter en un rien de temps et de répondre aux changements du marché. Cela désavantage ceux qui n’ont pas la monture et ils ne peuvent pas être aussi agiles.

Mais le plaisir ne s’arrête pas là. Le streamer Xaryu a démontré à quel point cette monture peut être détruite dans l’arène PvP. Lors d’un match contre son Mage, il était en relativement mauvaise santé et avait peu de recours pour se soigner. Sautant rapidement sur la monture, il a acheté des bandages, s’est soigné et a remporté la victoire.

Ne vous méprenez pas, beaucoup de gens vont acheter cette monture et c’est probablement largement suffisant pour valider la stratégie de Blizzard. Mais est-ce la bonne chose à faire pour le jeu ? La réponse semble être un non évident.

Il s’agit de la toute première incursion dans une stratégie de paiement pour gagner que le développeur a tenté d’étouffer en s’attaquant aux vendeurs d’or, aux boosters et même aux courses du GDKP. Cette direction audacieuse semblait être la bonne décision pour la base de joueurs dans son ensemble et ils sapent maintenant leurs efforts avec un gros dinosaure chintzy.

Cela n’aide pas que cela arrive en même temps qu’un patch qui a brisé l’état actuel du jeu. En conséquence, certaines classes/spécifications progressent rapidement et il y a autant de gagnants que de perdants.

Blizzard a déployé plusieurs correctifs radicaux et consécutifs pour tenter de réparer les pires dégâts et un mauvais patch peut arriver au meilleur des jeux, mais la semaine dernière a gâché une extension qui était autrement considérée comme une réussite et un retour remarquables. former.

Isolée, la monture est un faux pas qui peut être corrigé avec un équivalent gagné dans le jeu. Le principal problème est que l’argent réel agit comme une barrière à l’accès à une certaine partie du jeu pour la première fois dans l’histoire de WoW, et c’est une chose énorme.

Ce qui se passera ensuite est essentiel et il existe des moyens pour Blizzard de sortir de la situation relativement indemne. Reste à savoir s’ils y parviendront.