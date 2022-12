Les fans de Winter on the Farm disent tous la même chose à propos d’Helen Skelton alors que l’émission de Channel 5 revient

Les fans de WINTER on the Farm ont fait l’éloge de l’animatrice Helen Skelton alors que l’émission de Channel 5 revenait sur nos écrans lundi.

La présentatrice de télévision – qui joue actuellement dans Strictly Come Dancing de la BBC – a troqué ses chaussures de bal contre des bottes en caoutchouc pour la nouvelle série.

Helen Skelton est revenue à Winter on the Farm de Channel 5 hier soir

La maman de trois enfants est actuellement sur Strictly Come Dancing

Les téléspectateurs vont se régaler avec quatre jours d’action en direct à la Cannon Hall Farm dans le South Yorkshire.

En plus de suivre ses concerts de présentation habituels, Helen, 39 ans, répète actuellement pour les demi-finales de Strictly avec la danseuse professionnelle Gorka Marquez.

Les fans d’Helen se sont rendus sur les réseaux sociaux pour applaudir la maman de trois enfants pour son éthique de travail et son talent de présentation.

L’un d’eux a écrit: “@HelenSkelton Présentatrice formidable et beauté hors de l’échelle.”

Un autre a posté: “OMG, je suis en admiration devant @HelenSkelton, comment peut-elle tout faire ?! Super maman (avec un bébé !), super danseuse et super animatrice. Donnez à cette fille un gros gin !

Un troisième a déclaré: “Excellent travail ce soir de @HelenSkelton sur #WinterOnTheFarm”

Parlant de la nouvelle série de Winter On The Farm, elle a déclaré: «J’aime les journées fraîches et froides, j’aime être dehors toute la journée, avoir le froid et le vent sur mon visage, puis les récompenses de m’asseoir devant le feu qui se réchauffe en haut.

“Avec l’équipe de Winter on the Farm, on rigole, c’est une super ambiance, comme si on sortait entre amis.”

Jules Hudson est également revenu à la ferme après avoir raté la série estivale 2022.

Cela vient après qu’Helen ait envoyé les fans dans l’effondrement avec une routine de «vengeance» grésillante samedi soir.

Helen a révélé que tout le monde n’était pas impressionné par la performance de choix du couple presque parfait, à savoir ses enfants Ernie, Louis et Elsie Kate.

S’exprimant lors de l’émission dérivée d’hier soir It Takes Two, elle a déclaré: “Nous avons adoré vendredi soir, nous avons passé un moment absolument génial, c’était tellement amusant et l’atmosphère dans le studio est l’une de ces choses qui resteront avec moi pour toujours .

“Mes enfants ont dit que c’était un peu bizarre pour nous et qu’ils étaient un peu gênés mais ils étaient d’accord, mes parents ont adoré ça. Ma mère était au premier rang, elle devenait juste folle, n’est-ce pas.

Bien que ses enfants n’aient peut-être pas apprécié cette routine spécifique, ils adorent l’expérience Strictly en général.

Helen a poursuivi: «Je pense que pour toutes nos familles, c’est agréable pour elles de nous voir passer un bon moment.

“Parce que nous avons eu une grande aventure, un grand voyage jusqu’à présent, évidemment certains morceaux sont plus faciles que d’autres mais quand vous y mettez beaucoup de travail, quand ça se met en place comme ça l’a fait l’autre soir, c’est tout simplement génial pour nous mais génial pour eux aussi n’est-ce pas.

Dansant sur Cabaret au Kit Kat Club, Helen a séduit les juges ce week-end et a été ovationnée par le public du studio.

Les téléspectateurs ont estimé qu’Helen a parfaitement exécuté la performance comme une forme de “vengeance” pour son ex, l’as de rugby des Leeds Rhinos Richie Myler, qui l’a quittée en avril et attend un bébé avec sa nouvelle petite amie Stephanie Thirkill.

Helen a ébloui dans sa superbe tenue de style cabaret tout en noir.

S’adressant à Twitter, les fans ont fait l’éloge de la star de la télévision qui a réussi à marquer un impressionnant 39 après que tous les juges, à l’exception de Craig Revel Horwood, lui aient donné un 10 parfait.

