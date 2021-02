Les fans de WHITNEY Houston ont critiqué la filleule Brandi Boyd pour avoir prétendu connaître les débuts de la chanteuse décédée alors que l’actrice faisait une apparition dans son documentaire.

Le doc de la star emblématique, Whitney Houston et Bobbi Kristina: n’avons-nous pas presque tout eu, créé sur Lifetime samedi soir.

Tandis que Whitney n’avait qu’un seul enfant, fille Bobbi avec Bobby Brown, elle a eu des enfants de Dieu, dont Brandi.

Cependant, les téléspectateurs ont été un peu rebutés par Brandi, qui est apparue sur Love & Hip Hop: Hollywood, alors qu’elle partageait des moments personnels de Whitney même si elle n’était qu’une enfant quand ils se sont produits.

Les gens se sont tournés vers Twitter pour répondre rapidement comme une personne a déclaré: « Je ne crois pas que ce que Brandi Boyd dise dans ce documentaire … »

Un autre a ajouté: « Comment Brandi ici parle-t-elle de sa jeunesse, alors qu’elle a au moins 20 ans de moins? »

Les fans n’en ont pas fini là-bas alors qu’une personne a sonné: « Je comprends que Brandi est sa filleule, mais comment elle sait tout ce qui s’est passé quand elle n’était qu’une gamine à l’époque? »

Un quatrième a ajouté: « Pourquoi Brandi de l’amour et du hip-hop raconte-t-elle cette histoire? N’était-elle pas une enfant à cette époque? »

Certains téléspectateurs ont également été découragés par l’apparence du joueur de 36 ans, comme l’a écrit une personne: « Je suis désolé mais Brandi ne devrait pas être sur ce point. »

Un autre commentateur a déclaré: « L’énergie chaotique de Brandi Boyd nuit à ce documentaire. »

Brandi est la productrice exécutive de ce document, un projet sur lequel elle a commencé à travailler en 2018.

Elle a déjà dit TheGrio: « Je suis fier d’être l’un des producteurs exécutifs car nous n’entendons pas la positivité et la lumière et toute la grandeur et les liens qu’ils ont partagés, elle et sa belle fille ensemble.

«Nous entendons juste un tas de négativité lors de la rediffusion et je savais qu’au bon moment, ce serait une opportunité de pouvoir raconter leur histoire que le côté positif de la vérité.

Elle a ajouté: « Ma marraine, je veux dire qu’elle m’a donné de la force. Elle m’a toujours appris et j’aime tout le monde. Peu importe que vous soyez bouddhiste, catholique, musulman, quelle que soit la religion que nous ne jugeons pas. Nous aimer tout… »

Le nouveau doc ​​a montré les luttes que Whitney et Bobbi ont traversées alors qu’ils étaient sous les projecteurs, et se sont rapidement retrouvés à se tourner vers la drogue et l’alcool pour se soulager.

Whitney n’avait que 48 ans lorsqu’elle est décédée en 2012 après s’être noyée accidentellement. Cependant, la cocaïne serait un facteur contributif.

Trois ans plus tard, Bobbi mourrait à l’âge de 22 ans due à une pneumonie lobaire résultant d’une «intoxication médicamenteuse».

Un biopic, tout sur Whitney, intitulé Je veux danser avec quelqu’un devrait sortir le Thanksgiving 2022 selon Le Hollywood Reporter.