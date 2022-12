Les fans de White Lotus sont stupéfaits lorsqu’ils découvrent l’âge réel de l’acteur d’Albie, Adam DiMarco

Les FANS ont été stupéfaits de découvrir l’âge réel de la star de The White Lotus, Adam DiMarco.

La comédie dramatique populaire a fait ses débuts l’année dernière et diffuse actuellement sa deuxième saison.

HBO

Les fans ne pouvaient pas dépasser l’âge réel d’Adam[/caption]

HBO

La star au visage frais a 32 ans[/caption]

Adam joue le rôle d’Albie Di Grasso, qui a été décrit comme le fils socialement maladroit de Dominic, joué par Michael Imperioli.

Adam au visage frais a laissé les fans du programme à succès stupéfaits grâce à son âge surprenant.

Adam au visage de bébé a 32 ans, ce qui a choqué de nombreux téléspectateurs de l’émission qui le croyaient beaucoup, beaucoup plus jeune.

Les fans ont exprimé leur surprise en ligne avec un commentaire: “Attendez, Adam DiMarco a 32 ans ???!!!?! Il a l’air d’avoir 22 ans !!! Bébé oh mon Dieu, il y a une chance.

Un autre n’arrivait pas à y croire alors qu’ils interrogeaient : “Vous me dites qu’Adam DiMarco a 32 ans ???”

Un troisième a ajouté: “Adam DiMarco, avoir 32 ans, c’est fou pour moi.”

Alors qu’un quatrième a déclaré: “Je n’essayais pas de ressembler à Adam DiMarco comme ça, je pensais qu’il avait 23-24 ans, mais il a en fait 32 ans!”

Adam est originaire du Canada et a eu ses premiers rôles notables dans deux films de Disney Channel entre 2012 et 2014, intitulés Radio Rebel et Zapped.

Il a acquis une plus grande notoriété pour son rôle à la télévision dans The Magicians, dans lequel il a joué pendant quatre ans, ainsi que dans la série Netflix, The Order.

Adam a rejoint The White Lotus cette année pour la deuxième saison du programme à succès.

Getty

Les fans ont été stupéfaits de découvrir qu’il avait la trentaine[/caption]

HBO

Il joue Albie dans la deuxième série de The White Lotus[/caption]