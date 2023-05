Encore un qui mord la poussière.

Les fans de « Wheel of Fortune » ont critiqué le jeu télévisé après qu’un concurrent malchanceux n’ait pas résolu correctement un puzzle bonus.

Au cours d’un tour de bonus cette semaine, le joueur de « Wheel of Fortune » Cesar s’est essayé au puzzle difficile.

Pour la catégorie « Phrase », Cesar a choisi quatre lettres supplémentaires « HGMA » et s’est retrouvé avec le puzzle : « THAT _AS A _ _ _ _ TAL _A_T_R ».

« C’était une… euh capitale », devina Cesar en s’efforçant de résoudre l’énigme.

Après dix secondes, la minuterie a sonné et l’animateur de longue date du jeu télévisé Pat Sajak a répondu: « Eh bien, vous aviez besoin d’une lettre de plus, soit le » P « ou le » F « », a-t-il suggéré.

La co-animatrice de « Wheel of Fortune », Vanna White, a révélé que les lettres sur le tableau de puzzle se lisaient comme suit : « C’ÉTAIT UN FACTEUR PIVOT ».

Le public a été entendu dire « aww » en arrière-plan.

Sajak a ensuite ouvert l’enveloppe du grand bonus de 100 000 $ avec lequel Cesar aurait pu repartir.

Au lieu de cela, le joueur « Wheel of Fortune » a quand même réussi à repartir avec 26 398 $ de ses gains dans le jeu télévisé.

Les fans passionnés se sont rapidement rendus sur Twitter pour exprimer leur indignation face au puzzle difficile du tour bonus.

« ‘C’était un facteur crucial’…. C’est une phrase ?? César s’est fait voler !! » un fan de « Wheel of Fortune » s’est disputé.

Un autre commentaire disait: « » C’était un facteur crucial « , personne ne dit que… »

« Ouais, je dis toujours ‘C’était un facteur crucial!’ C’est tellement courant !!! Comment n’a-t-il pas pu comprendre ça ?! Qu’est-ce qui ne va pas avec la Roue de la Fortune ? » un fan fortement exprimé sur les réseaux sociaux.

Un fan de jeu télévisé a même suggéré que « Wheel of Fortune » devrait « réduire » ses énigmes pour le tour de bonus afin de donner aux concurrents une chance équitable.

Ce n’est pas la première fois que les fans de jeux télévisés expriment leur indignation face à un puzzle bonus « ridicule ».

Le mois dernier, un concurrent n’a pas réussi à résoudre une énigme avec la catégorie « Qu’est-ce que tu fais ? »

Après les nombreuses tentatives infructueuses du joueur, la réponse à l’énigme était « Rejoindre la mêlée ».

Les fans, encore une fois, étaient fortement en désaccord avec le puzzle qui a été donné au concurrent « Wheel of Fortune ».

« #Angela sur @WheelofFortune a obtenu un tour de bonus CRAP. Je n’ai JAMAIS entendu parler de ‘Rejoindre la mêlée’ auparavant de TOUTE ma vie. Pouvons-nous trouver une sorte de sponsor pour donner un prix à cette femme? » a écrit un utilisateur de Twitter. « Qu’est-ce que c’était que ce genre de casse-tête ??? Allez, c’est ridicule ! »

Sajak, qui anime depuis 1981, est parfois critiqué par les fans sur les réseaux sociaux pour ses décisions.