Les fans de West Ham ont épargné les poursuites pour antisémitisme présumé en raison de “preuves insuffisantes” sur le lieu de l’infraction | Nouvelles du football

L’affaire de deux supporters de West Ham – accusés d’antisémitisme sur un vol – s’est effondrée car le parquet n’a pas pu déterminer si les infractions présumées ont eu lieu dans l’espace aérien britannique.

Lee Carey, 55 ans, et Jak Bruce, 31 ans, ont nié une infraction à l’ordre public après avoir été accusés d’avoir chanté une chanson antisémite à un autre passager, qui portait une robe juive orthodoxe, sur un vol Ryanair de Stansted à Eindhoven.

Le duo se rendait en Belgique pour assister au match nul de la Ligue Europa de West Ham contre Genk le 4 novembre, qui s’est terminé 2-2.

Carey et Bruce ont comparu par liaison vidéo à Chelmsford Crown Court avec leurs deux avocats en mai, où ils ont présenté une demande conjointe pour que l’affaire soit rejetée.

Les avocats du duo ont tous deux soutenu que le tribunal n’avait pas compétence sur l’incident en vertu de la Loi sur l’aviation civile.

L’affaire a été ajournée, le temps que le Crown Prosecution Service examine la demande.

Sky Sports Nouvelles peut révéler aujourd’hui que l’affaire s’est effondrée en raison de “preuves insuffisantes” des infractions présumées se déroulant dans l’espace aérien britannique – et, par conséquent, le CPS a conclu qu’aucune affaire ne pouvait être portée devant un tribunal britannique.

Un porte-parole du CPS a déclaré: “Après un examen minutieux de toutes les preuves disponibles, nous avons conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prouver que les infractions présumées avaient eu lieu dans l’espace aérien britannique et relevaient donc de la compétence de nos tribunaux.

“Le CPS prend le racisme, l’homophobie et l’antisémitisme dans le sport très au sérieux en raison de l’impact dévastateur qu’il a sur les victimes et la société en général.

“Lorsqu’il y a suffisamment de preuves et que c’est dans l’intérêt public, nous poursuivrons ces affaires. Nous travaillons avec les instances sportives et la police pour les conseiller sur les preuves nécessaires pour constituer des dossiers solides afin que les contrevenants puissent être traduits en justice.”

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – travaillant dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

