Les fans de Wayne Lineker et Chloe Ferry ont prédit que «l’engagement» est une farce Ant and Dec.

Saturday Night Takeaway est de retour sur nos écrans pour inciter les fans à réfléchir au segment Get Out Of Me Ear préféré du duo Geordie.

Ant et Dec ont une histoire hilarante de farce d’énormes stars – de Richard Madeley à Craig David – en demandant aux célébrités de faire des choses amusantes via une oreillette.

Parmi la mer de commentaires, un fan a spéculé sur l’actualité des fiançailles avec une photo de Ant et Dec dans les coulisses.

Recevez les dernières nouvelles des célébrités directement dans votre boîte de réception – inscrivez-vous ici







(Image: Instagram)



Ils ont écrit: « Ok Wayne, publiez maintenant sur vos réseaux sociaux en leur disant que vous et Chloe Ferry êtes fiancés. »

D’autres ont ajouté: « Coup de pub de la décennie ».

« Ce n’est pas encore du poisson d’avril. »









Wayne et Chloé ont envoyé des ondes à travers le circuit du showbiz avec la nouvelle apparente de leurs fiançailles, surprenant leurs propres co-stars.

Ce fut une torsion du destin quand leurs chemins se sont croisés sur la dernière série de Celebs Go Dating où ils étaient en quête de trouver le véritable amour.

Cependant, la star de Celebs Go Dating, Tom Read Wilson, a pénétré dans le drame jeudi en donnant son verdict sur la soi-disant bonne nouvelle du couple.







(Image: waynelineker / Instagram)



La réceptionniste de télé-réalité a jeté une ombre de doute sur les rumeurs de fiançailles sauvages qui ont frappé le circuit du showbiz mercredi soir.

Il a déclaré à Roman Kemp de Capital FM: «Je dois dire que je ne suis pas sûr que ce soit réel, quand j’ai parlé à votre divin producteur ce matin, c’était la première fois que j’en ai entendu parler!

« Honnêtement tu aurais pu me renverser avec une plume, je ne pourrais pas être plus surpris. J’aurais pensé Joey [Essex] et moi avant cela. Je le ferais vraiment. «







(Image: Capitale)



Cheeky Wayne a ajouté de l’huile sur le feu des nouvelles de fiançailles quand il a appelé affectueusement Chloé sa «femme» sous son dernier post Instagram.

Il a écrit: « Vous cherchez une bonne femme. »

Les caméras tournaient lorsque la paire s’est rapprochée de Celebs Go Dating.