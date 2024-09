Les fans de Warhammer 40,000 : Space Marine 2 ont une bonne idée de la faction ennemie qu’ils combattront dans Space Marine 3

Warhammer 40,000: Space Marine 2 est sorti il ​​y a plus d’une semaine et les joueurs ont terminé sa campagne et ont commencé à se familiariser avec le mode Opérations en coopération et le mode JcJ, Eternal War. Mais les fans spéculent déjà sur la faction ennemie à laquelle ils seront confrontés dans l’inévitable Space Marine 3. Et d’après les indices du jeu, il ne peut y avoir qu’un seul choix.

Avertissement! Spoilers pour Warhammer 40,000: Space Marine 2 ci-dessous.

Dans Space Marine 2, Titus, des Ultramarines, affronte les Tyranides et la Légion traîtresse des Mille Soleils dans une campagne qui se termine par une bataille massive contre une armée de démons et même un voyage dans le Warp. Avec l’aide du Maître de Chapitre des Ultramarines, Marneus Calgar, Titus repousse avec succès les deux factions ennemies avant d’être envoyé dans une mission mystérieuse qui laisse présager la suite de l’histoire dans une autre suite.

Cette suite – prenons Space Marine 3, étant donné que le succès de Space Marine 2 suggère que le développeur Saber Interactive fera effectivement d’autres jeux de la série – semble certaine de mettre en vedette les Nécrons, les robots xenos squelettiques immortels de Warhammer 40,000. Pourquoi les fans pensent-ils que les Nécrons sont les prochains, après les Orques de Space Marine 1 et les Tyranides et Thousand Sons de Space Marine 2 ? Il y a des indices clairs que les Nécrons sont enfouis dans Space Marine 2 lui-même.

Pour planter le décor, une mission qui emmène Titus et ses compagnons dans les profondeurs d’une planète extraterrestre montre des marquages ​​muraux anciens et mystérieux qui sont un clin d’œil clair aux Nécrons.

Il y a même une base de données (journaux audio de Space Marine 2) qui révèle que des constructions Necron ont tué des Techpriests. Vous pouvez voir ces constructions traîner un peu partout (celle ci-dessous ressemble à un Canoptek Tomb Stalker pour moi).

Cet indice fait partie du troisième acte de la campagne, qui voit Titus se diriger vers un monde de tombes nécrons rempli de bâtiments et de technologies nécrons. Certains joueurs ont même soupçonné que les xenos feraient une apparition surprise en tant que troisième faction ennemie de la campagne, étant donné la nature de la mission.

En fait, il s’avère que l’histoire de Space Marine 2 tourne en quelque sorte autour des Nécrons. Le Technoprêtre qui déraille essaie d’utiliser un ancien artefact Nécron pour annuler l’influence du Chaos en fermant le Warp, la dimension infernale d’où le Chaos jaillit. Du moins, c’est ce que le Technoprêtre pense que l’artefact fait (ce n’est pas le cas, puis c’est le cas).

Si les Nécrons font leur apparition à un moment donné, ils seront probablement très en colère. En tant que faction, ils ont une attitude collective de « se lever du mauvais pied », étant donné qu’ils se réveillent d’un sommeil de 60 millions d’années sous les pieds de l’Imperium. Ils auront probablement quelque chose à dire sur l’Adeptus Mechanicus qui frappe à leur porte pendant la campagne Space Marine 2, c’est sûr.

Quant à Ttitus, il sera sans aucun doute appelé à la rescousse une fois de plus, en combattant les Nécrons ainsi que les forces du Chaos avec le genre d’enthousiasme que nous connaissons et aimons, mais avec le Chapelain Leandros gardant un œil attentif sur les événements au cas où il y aurait un soupçon de corruption. Honnêtement, laissez un peu de répit au pauvre Titus, n’est-ce pas ? Peut-être que nous demanderons au Primarque des Ultramarines Robute Guilliman lui-même de nous dire un mot.

Pour les fans de Warhammer 40,000, c’est très excitant, mais hélas, il faudra attendre une extension de l’histoire ou Space Marine 3 pour savoir ce qui se passera ensuite. Space Marine 2 a séduit plus de deux millions de joueurs et, selon ses développeurs, s’est vendu plus vite que n’importe quel jeu Doom. C’est déjà le jeu Warhammer 40,000 le plus joué de tous les temps par les concurrents de Steam, et il pourrait encore croître lorsque les DLC seront enfin disponibles.

Nous avons beaucoup plus de couverture de Space Marine 2, y compris des détails sur son feuille de route post-lancement l’ajout prochain de la correspondance de classe pour la coopération après les joueurs se sont retrouvés enfermés dans une impasse de classe avant les missions du mode Opérations et un reportage sur ces effrayants bébés volants que vous ne cessez de voir sur la barge de combat.

La critique de Space Marine 2 par IGN a donné une note de 8/10. Nous avons dit : « Warhammer 40,000 : Space Marine 2 ne sort peut-être pas du moule du jeu de tir à la troisième personne, mais il est magnifique, fait bon usage de l’histoire de Warhammer et propose des combats brutaux qui sont tout simplement géniaux. »

Wesley est le rédacteur en chef de l’actualité britannique pour IGN. Retrouvez-le sur Twitter à @wyp100. Vous pouvez contacter Wesley à [email protected] ou en toute confidentialité à [email protected].