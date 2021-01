Les fans de WANDAVISION se sont plaints d’être « déjà confus » par l’émission Disney + à quelques minutes de la première.

L’émission très attendue est arrivée sur le service de streaming aujourd’hui et voit Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprendre leurs rôles des films Marvel en tant que Wanda Maximoff / Scarlet Witch and Vision.

La série ne suit certainement pas le format traditionnel d’un film ou d’une émission de télévision Marvel, les personnages traversant différentes décennies à partir des années 1950 et rendant hommage aux styles de sitcom classiques en cours de route.

Bien que les téléspectateurs aient aimé le style de la série, ils étaient également confus par tout cela, en particulier par le fait que Wanda et Vision pourraient même être de retour ensemble étant donné qu’il est mort dans Avengers Endgame.

S’adressant à Twitter, un fan a écrit: « Je suis confus, c’est mignon, incroyable et divertissant mais WHATTTTTT. »

Un autre a ajouté: « Je suis tellement confus mais je l’aime jusqu’à présent. »

Un troisième acquiesça, écrivant: « Je suis un peu perdu mais c’est tellement agréable de les voir tous les deux de retour et heureux et souriants. »

Pendant ce temps, un quatrième a tweeté: « Attendez donc ils ne savent pas comment ils sont arrivés là-bas? Je suis tellement perdu. »

Plus tôt cette semaine, Elizabeth a expliqué comment la série mènerait directement au film Marvel, Doctor Strange 2, avec Benedict Cumberbatch.

Elle a déclaré sur Good Morning America: « Il n’y a jamais grand chose dont nous pouvons parler dans Marvel, mais je pense que WandaVision est une progression naturelle dans ce qui se passe dans Doctor Strange 2.

« Je pense [Marvel boss] Kevin Feige fait un travail vraiment incroyable en associant le format de la télévision aux films afin que nous puissions raconter des histoires plus intéressantes à l’avenir.

En plus de se connecter à Doctor Strange 2, WandaVision formera également une trilogie libre avec le film actuellement sans titre Spider-Man 3.

WandaVision est maintenant disponible sur Disney +.