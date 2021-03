Les fans de WandaVision sanglots devant la scène post-crédits des `` montagnes russes '' de la finale

Les fans de WANDAVISION ont été laissés en larmes par la scène post-crédits émotionnelle des “ montagnes russes ” de la finale.

La populaire série de super-héros est maintenant terminée et les fans exigent une saison 2 pour que l’histoire puisse continuer.

Comme c’est le cas avec les films et les programmes télévisés Marvel, il y a tendance à inclure une scène post-crédit qui préfigure l’avenir.

Dans cette scène particulière à la fin de la série Disney +, nous voyons que Wanda (Elizabeth Olson) vit maintenant seule après avoir déménagé dans une cabane isolée dans les montagnes.

Cependant, une dernière révélation montre ce qui semble être une projection astrale de Scarlet Witch recherchant le Darkhold (le livre de la magie Agnès).

À la fin de la scène, nous entendons Billy et Tommy demander de l’aide car ils semblent avoir disparu, ainsi que la version de Vision créée par la mémoire de Wanda.

L’émotion des fans était partout en pleurant comme on pleurait: “C’est L’épisode qui m’a fait pleurer sur SOB et pleurer ## WandaVisionFinale.”

Un autre téléspectateur accablé a tweeté: “WELLLLLL #WandaVisionFinale. C’est fini! C’était une montagne russe d’émotions maintenant excusez-moi pendant que je sanglote tranquillement pour moi-même.”

Cet utilisateur a écrit: “Cette finale de la saison … Tant d’émotions … IL DOIT Y AVOIR UNE SAISON 2 À UN TEMPS. IL FAUT AVOIR JUSTE. . “

Alors que cet adepte a interrogé: “Hmmm alors y aura-t-il une autre saison étant donné la fin des crédits après la fin? #WandaVisionFinale.”

Le directeur de WandaVision, Matt Shakman, s’est entretenu Divertissement hebdomadaire plus tôt cette semaine et a partagé ce qu’il espérait que les téléspectateurs retireraient de la finale de WandaVision.

«Je sais qu’il y a tellement de théories là-bas; il y aura beaucoup de gens qui seront sans doute déçus par telle ou telle théorie. “

Il a ajouté: “Mais nous racontons toujours cette histoire sur Wanda qui fait face au deuil et apprend à accepter cette perte, et j’espère que les gens trouveront que la finale est surprenante mais aussi satisfaisante, et qu’elle semble inévitable car c’est la même histoire qu’ils ‘ai regardé tout le temps. “

La saison 1 de WandaVision est disponible sur Disney +.