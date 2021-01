Les fans de SAVVY Marvel pensent avoir trouvé qui essayait d’envoyer un message à la sorcière écarlate sur WandaVision.

L’émission Disney + suit Wanda Maximoff / Scarlet Witch, interprétée par Elizabeth Olsen et Vision, Paul Bettany, alors qu’ils naviguent dans un style de vie de banlieue de classe moyenne dans la ville de Westview, essayant de cacher leurs superpuissances à leurs voisins.

Dans le deuxième épisode, qui se déroule dans les années 1960, Wanda assiste à une réunion de comité dirigée par des femmes au foyer locales qui organisent la collecte de fonds du spectacle de magie de la ville.

Elle entre dans une discussion avec la femme au foyer en chef Dottie (Emma Caulfield Ford), lorsqu’elle est interrompue par une voix sortant de la radio rétro.

«Qui te fait ça, Wanda? demande la voix mystérieuse.

Les fans de Marvel pensent que la voix appartient à Jimmy Woo (Randall Park) qui travaille maintenant pour l’organisation de renseignement connue sous le nom de SWORD et est apparu pour la première fois dans Ant-Man and the Wasp en tant qu’agent de libération conditionnelle du FBI d’AntMan (Paul Rudd).

«Cette voix sur les ondes était définitivement Jimmy Woo de Ant Man and the Wasp (Randall Park)», a écrit un fan attentif.

L’apparition de Park dans la série a déjà été confirmée, de nombreux fans pensant que cela aidera à mener à Ant-Man’s with the Wasp (Evangeline Lilly).

On dit que l’acteur apparaîtra dans la prochaine suite Ant-Man and the Wasp: Quantumania, donc les théories des fans pourraient très bien avoir raison.

Les téléspectateurs de WandaVision ont eu leur premier aperçu de l’organisation SWORD où, dans le même épisode, Wanda trouve un hélicoptère jouet dans les haies de son jardin, et sa couleur rouge vif était ornée de son logo.

La Division d’observation et de réponse des armes sensibles (SWORD) est l’agence de renseignement du MCU qui s’occupe des menaces extraterrestres pour le monde et qui est l’homologue spatial du meilleur SHIELD qui se concentre sur les menaces terrestres.

WandaVision est la première des chroniques télévisées de Marvel Studios et le début de la phase quatre de l’univers cinématographique.

Cela se déroule après Marvel’s Avengers: Endgame, où Vision, Ultron et Mind Stone ont été tués après le claquement du doigt de Thanos.

On s’attend également à ce qu’il emmène Wanda Maximoff et Vision à travers les décennies, y compris les années 50, dans le style des programmes télévisés des années 1950.