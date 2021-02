Les fans de WANDAVISION ont été laissés bouche bée par une scène de post-crédits « révolutionnaire » qui révèle la sombre vérité derrière Vision.

Le Disney + La série a attiré les téléspectateurs depuis son lancement le mois dernier et le dernier épisode ne fait pas exception.

* Spoilers à venir pour le dernier épisode de WandaVision *

Les téléspectateurs sont de plus en plus désespérés de savoir ce que le réalisateur de SWORD Tyler Hayward faisait réellement, et la scène post-crédits a finalement tout révélé.

Le projet Cataract est apparu à plusieurs reprises et il s’avère que son objectif était de créer une nouvelle vision.

Dans le clip teaser, on peut entendre Hayward dire: « Nous avons démonté ce truc et l’avons remonté un million de fois, essayé tous les types d’alimentation sous le soleil. »

Il est ensuite vu en train de déclencher sa version reconstruite de Vision, après avoir travaillé sur son cadavre avant que Wanda (Elizabeth Olsen) ne le vole et ne le ressuscite pour vivre leur vie de rêve à Westview.

Cependant, la version de Hayward de Vision n’est pas celle colorée de l’univers cinématographique Marvel, il est complètement blanc, mais toujours joué par Paul Bettany.

Les fans des bandes dessinées Marvel connaîtront une version blanche de Vision combattue aux côtés des Avengers à un moment donné, mais était complètement sans émotion.

Ceci est en contraste frappant avec celui recréé par Wanda dans la série Disney + alors qu’elle lutte pour faire face à son chagrin de perdre son partenaire de vie.

La révélation explique potentiellement un commentaire énigmatique fait par Paul, 49 ans, dans une récente interview avec Écuyer, où il pourrait en fait se référer à lui-même.

Il a déclaré: «C’est la théorie qui dit qu’il y a un mystérieux Avenger qui va apparaître dans WandaVision, et les gens semblent penser que le mystérieux Avenger est le docteur Strange.

«La vérité, c’est que de tous les personnages que nous essayions de garder secrets, beaucoup d’entre eux sont sortis par des fuites.

«Il y a un personnage qui n’a pas été révélé et c’est très excitant, c’est un acteur avec lequel j’ai rêvé de travailler toute ma vie.

« Nous avons des scènes incroyables ensemble, et la chimie entre nous est, je pense, extraordinaire, et ce n’était que des feux d’artifice sur le plateau. Donc je suis vraiment excité que les gens voient ce genre de choses. »

WandaVision est disponible sur Disney +