Les fans de Virgin River disent tous la même chose alors que la saison 4 arrive enfin sur Netflix

Les fans de VIRGIN River sont tous obsédés par la quatrième saison de la série et sont restés éveillés toute la nuit à la regarder.

La saison 4 de Virgin River est tombée sur Netflix hier, et les vues ont déjà traversé la saison de 12 épisodes.

Netflix

Martin Henderson et Alexandra Breckenridge occupent le devant de la scène en tant que Jack in Mel dans la quatrième saison de Virgin River[/caption]

Netflix

Les habitués de la série Virgin River reviennent pour la saison 4[/caption]

Le drame romantique original de Netflix, Virgin River, basé sur les livres du même nom de Robyn Carr, met en vedette Alexandra Breckenridge dans le rôle de Mel, une jeune veuve qui déménage dans une petite ville pour faire face à son chagrin.

Au cours des trois dernières saisons, les fans ont ri et pleuré avec Mel alors qu’elle s’est refait une vie dans Virgin River et Jack Sheridan de Martin Henderson.

Cependant, la finale de la saison 3 a laissé leur relation vaciller, car Mel a admis qu’elle ne savait pas qui était le père de son bébé quelques instants après la proposition de Jack.

La saison 4 reprend environ trois semaines après les événements de la finale de la troisième saison et voit Mel et Jack essayer de faire fonctionner leur relation.

Les fans de Netflix étaient ravis de voir la dernière saison de l’émission sur le streamer.

“La rivière Virgin est de retour !” s’est exclamé un fan, aux côtés de plusieurs emojis applaudissant.

De nombreux fans se sont immédiatement retrouvés coincés dans les nouveaux épisodes.

“Nouvelle série de Virgin River, c’est donc mon jour et ma nuit triés”, a déclaré un téléspectateur.

Un autre a admis: “La saison 4 de Virgin River m’a mis dans un étranglement, quand j’ai besoin d’aller dormir.”

En fait, de nombreux fans de Virgin River sont restés éveillés toute la nuit pour regarder la nouvelle saison.





“Virgin River a une nouvelle saison donc je ne dors pas ce soir”, a déclaré un fan.

« Est-ce que je vais passer toute la nuit à regarder Virgin River ? Probablement », a commenté un autre.

Un autre fan a déclaré: “VIRGIN RIVER la saison 4 est TELLEMENT BON … J’ai passé toute la nuit à regarder et je suis ENCHANTÉ !!!!!!”

“Je suis un fan de rivière vierge SHAMELESS, prêt à me gaver de sève en cette nouvelle saison”, a ajouté un autre.

Les fans ont absolument couru tout au long de la dernière saison, qui, selon eux, a été plus émouvante et plus granuleuse que la précédente.

“Ai-je terminé #VirginRiver en une journée ? Oui je l’ai fait. Il y a tant à déballer. J’ai sérieusement besoin de la saison 5 dès que possible », a déclaré un téléspectateur.

“Si vous avez besoin d’un bon spectacle sincère, Virgin River est celui à regarder!” dit un autre fan.

Un autre a demandé: “Maintenant que j’ai lu la nouvelle saison de Virgin River, que dois-je faire de ma vie?”

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans qui ont déjà traversé la quatrième saison de Virgin River, car les acteurs et l’équipe sont en train de filmer la saison 5, qui devrait être diffusée au début de l’année prochaine.

Les quatre saisons de Virgin River sont désormais disponibles en streaming sur Netflix.

Netflix

Alexandra Breckenridge joue dans Virgin River[/caption]