Les fans de Virat Kohli à Hyderabad érigent une découpe de 50 pieds pour célébrer l’anniversaire de “Mass God”

Alors que Virat Kohli sonne son 34e anniversaire, les médias sociaux regorgent de chants de «King Kohli». Le joueur de cricket star a eu des légions de fans qui l’adorent depuis ses débuts à l’ODI en 2008, et pourquoi ne le ferait-il pas ? En 2006, un adolescent Virat a continué à jouer un match du Trophée Ranji quelques heures seulement après avoir perdu son père, qui a succombé à une crise cardiaque. Kohli a ensuite été couronné “l’homme du match” ce jour-là, secoué et rentré chez lui juste à temps pour la crémation de son père. Il a prouvé à plusieurs reprises le courage de son personnage en tant que joueur et en tant que personne, et ses fans ne manquent pas.

Une publication virale sur Twitter partagée par l’utilisateur @CricCrazyJohns montre comment les fans d’Hyderabad ont célébré la journée avec une découpe géante et plus grande que nature de la machine de course indienne. Il le montre en bleu, frappant l’air dans un geste de victoire, dont Kohli a certainement eu beaucoup. Selon un rapport de South First, la découpe a une hauteur record de 50 pieds et est située à côté du théâtre Sudarshan à Himayatnagar.

Le cut-out de Virat Kohli à Hyderabad pour fêter son anniversaire. pic.twitter.com/b3UNRst80c — Jean. (@CricCrazyJohns) 4 novembre 2022

La gigantesque découpe appuyée contre un bâtiment et le surplombant ainsi que d’autres maisons environnantes en hauteur a ému de nombreux utilisateurs de médias sociaux.

C’EST LE VRAI CULTE D’UNE VRAIE CHÈVRE ❤ https://t.co/BbHZuIwfER — __4 (@Im_harish_4U) 5 novembre 2022

Posséder les rues https://t.co/mTiUtQPOz6 — Tanishq (@gelomare) 4 novembre 2022

Un fan de la région du Balouchistan au Pakistan a récemment créé un art du sable de Kohli en hommage à son bâton majestueux. La sculpture de sable de Kohli, créée par RA Gaddani, a créé un gros buzz sur les réseaux sociaux. “Un fan de Virat Kohli du Balouchistan a réalisé cette incroyable représentation de #ViratKohli en utilisant l’art du sable pour montrer son amour pour le plus grand joueur de cricket de notre temps”, a écrit un utilisateur de Twitter en partageant une photo.

Un fan de Virat Kohli @imVkohlidu Baloutchistan a fait ce portrait étonnant de #ViratKohli utilisant l’art du sable pour montrer son amour pour le plus grand joueur de cricket de notre temps. pic.twitter.com/GlHvI7ALwA — Fazila Baloch☀️ (@IFazilaBaloch) 28 octobre 2022

La dévotion des fans envers Kohli montre certainement son statut de star suprême.

