Manoj Bajpayee a maintenant une concurrence féroce. L’OG ‘Family Man’ Bajpayee a été détrôné par Vin Diesel dont les « valeurs familiales » ont envahi Internet ces derniers jours, ce qui fera honte à ‘Hum Saath Saath Hain’. Si vous ne le savez pas déjà ce dont nous parlons, ‘Fast and Furious 9’ mieux connu sous le nom de ‘F9’ est la dernière édition de la franchise Diesel-starrer et il a déjà frappé plus de 500 millions de dollars à travers le monde. je le pense.

La franchise populaire pour ses cascades à indice d’octane élevé et exagérées est désormais entièrement axée sur la famille. Prenant des notes de « Fast and Furious 7 » de 2015 où Dom Toretto alias Diesel a dit : « Je n’ai pas d’amis. J’ai de la famille », les fans ont intégré l’ancien dialogue autour de la prémisse du nouvel opus où Dom décide de prendre un froid dans la vie agitée et de passer du temps avec sa femme et son fils.

Ici pour les mèmes de famille? Il y a plein.

Pendant ce temps, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel et Charlize Theron jouent dans F9 aux côtés de Diesel. Tandis que Cardi B et la star de la WWE John Cena se joignent à la fête.

