Les fans de Vijay Deverakonda trollent Rakhi Sawant alors qu’elle lui reproche de porter des chappals à Rs 200; les internautes disent, ‘Teri aukat kya hai Vijay ke samne’

Vijay Deverakonda sera ensuite vu dans le film pan-indien Ligre. La bande-annonce du film a été lancée il y a quelques jours en grande pompe. La bande-annonce Telugu a été lancée à Hyderabad et la bande-annonce Hindi a été lancée lors d’un événement à Mumbai. Lors du lancement de la bande-annonce, Vijay a choisi de porter un t-shirt avec un pantalon et portait Rs. 200 chappals. Alors que ses fans adorent sa simplicité, quelques personnes le trollent pour la même chose. Récemment, Rakhi Sawant a pris une fouille à Vijay et l’a comparé à son petit ami Adil Khan.

Rakhi a été repérée récemment par les paparazzi et a déclaré que son petit ami était assis dans la voiture et qu’il se sentait timide pour se présenter devant les médias car il portait des chappals. Plus tard, elle a donné un exemple de Vijay et a déclaré que lorsqu’un héros lors du lancement de la bande-annonce de Karan Johar peut porter des chappals, pourquoi son petit ami ne peut-il pas le porter. Elle a également déclaré que son petit ami n’était rien de moins qu’un héros.

Eh bien, les fans de Vijay sont en colère contre Rakhi et la traînent. Un fan a commenté sur Instagram : “Teri aukat kya hai vijay ke samne…woh koi Vijay bolti hai…khali dimag wali aurat.” Un autre internaute a commenté : “C’est une superstar. Pahle soch phir bola ker pagal aurat.”

Rakhi est connue pour parler beaucoup devant les paparazzi et les internautes rient toujours à haute voix à ses déclarations. Mais on dirait qu’elle a bouleversé les fans de Vijay.

En parlant de Liger, le film met également en vedette Ananya Panday dans le rôle principal. Réalisé par Puri Jagannadh, le film devrait sortir le 25 août 2022. La bande-annonce du film, qui est sortie il y a quelques jours, a reçu une bonne réponse. Le film marquera les débuts en hindi de Vijay et les débuts en télougou d’Ananya.