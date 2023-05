Les fans de Vijay Deverakonda organisent un camp de don de sang le jour de son anniversaire, Ram Charan ne tarit pas d’éloges sur eux

Vijay Deverakonda, qui a fait ses débuts à Bollywood l’année dernière dans le drame sportif Liger, a eu 34 ans le mardi 9 mai. Un jour avant son anniversaire, ses fans ont organisé un camp de don de sang à la Chiraneevi Blood Bank à Hyderabad. Vijay a amassé une clientèle dévouée au cours de son court passage dans l’industrie.

Les fans de Deverakonda, qui désignent l’acteur sous le nom de « Rowdy », ont également partagé plusieurs photos et vidéos sur la plateforme de micro-blogging Twitter dans lesquelles on les voit donner leur sang. « S’il vous plaît, participez au camp de don de sang d’aujourd’hui organisé par le fan club de Vijay Deverakonda Hyderabad à la Chiranjeevi Blood Bank », ses fans ont également exhorté d’autres personnes à participer également à la campagne de don de sang.

La mégastar Telugu Chiranjeevi a fondé la Chiranjeevi Blood Bank en 1998 après avoir été émue par la mort de nombreuses personnes en raison d’une pénurie de sang. Son fils Ram Charan a remercié les fans de Vijay d’avoir entrepris ce geste noble en se rendant sur Twitter et en écrivant : « Joyeux anniversaire @TheDeverakonda J’apprécie vraiment vos fans qui ont donné du sang à la banque de sang de Chiranjeevi à cette occasion. » Vijay lui a répondu: « Merci Anna, gros câlins et amour pour toi. Ils me rendent toujours fier et heureux et ils seront si heureux d’entendre cela de ta part. »

Merci Anna

Gros bisous et amour à toi. Ils me rendent toujours fier et heureux 🙂 et ils seront si heureux d’entendre cela de votre part. https://t.co/AT5ZahQ1ju– Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) 9 mai 2023

Pendant ce temps, côté travail, l’actrice d’Arjun Reddy sera ensuite vue dans le drame romantique Kushi dans lequel elle partage l’écran avec Samantha Ruth Prabhu. Le premier single Na Roja Nuvve , composé et chanté par le directeur musical Hesham Abdul Wahab , du film est également sorti le jour de l’anniversaire de Vijay. Réalisé par Shiva Nirvana, Kushi sortira en salles le 1er septembre.

LIRE | Entrez dans la luxueuse maison de Hyderabad de Vijay Deverakonda d’une valeur de Rs 15 crore