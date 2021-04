Les fans de VIEWPOINT sont choqués alors que Zoe espionne Kate et Carl en train de baiser et Greg a été arrêté.

Le thriller dramatique ITV continue de se développer et Martin King (Noel Clarke) et ses coéquipiers cherchent à aller au fond de la mystérieuse disparition de l’instituteur Gemma.

11 Les fans de Viewpoint ont été déroutés par Zoe qui a espionné ses voisins en train de faire l’amour

Le DC a mis en place un poste d’observation dans la maison de la mère célibataire Zoe Sterling.

Cependant, à la fin de l’épisode de ce soir, elle a été vue en train d’espionner Carl et Kate Tuckman en train de faire l’amour.

Pendant que Martin surveillait les mouvements du petit ami de la Gemma, Greg Sullivan, Zoe était dans la pièce voisine en train de regarder ses voisins devenir humides, et elle n’était pas un lapin heureux.

Les fans ont été choqués de la voir faire cela et se sont demandé si elle avait quelque chose à voir avec la disparition de Gemma.

Un spectateur a écrit: « Je pense que Zoe a une obsession pour ses voisins! Quelque chose ne va tout simplement pas et elle les a littéralement espionnés en train de faire l’amour … # Point de vue. »

Cela explique: « Donc, Greg est arrêté pour enlèvement et meurtre. Alors ils présument que Gemma est morte et disparue? Intéressant. Et pourquoi Zoe regardait Kate et son mari avoir des relations sexuelles? Zoe, sale fille #Viewpoint et pourquoi est-elle en prendre note. «

Alors qu’un autre adepte a ajouté: « Zoe a quelque chose à voir avec la disparition de Gemma, j’en suis sûr! #Viewpoint. »

Martin et son collègue DC Stella Beckett ont intensifié la surveillance sur Greg alors qu’il était repéré avec un sac d’argent suspect dans son appartement et son passeport.

Il a également été suivi par Stella à deux reprises, dont l’une l’a vu appeler le nom de Gemma dans une forêt, avant qu’il ne soit emmené au poste de police pour un interrogatoire.

Après que la police eut obtenu une messagerie vocale menaçante que Greg avait laissée sur le téléphone de Gemma et une de ses chaussures disparue dans une forêt, Greg a demandé un avocat avant d’être arrêté, soupçonné d’enlèvement et de meurtre de Gemma.

Les fans se sont grattés la tête après cela et ont été surpris de voir Greg arrêté alors qu’il y avait très peu de preuves et qu’aucun corps n’avait été retrouvé.

Un spectateur a demandé: « #Viewpoint euh, comment peuvent-ils l’arrêter pour la disparition et le meurtre, alors qu’il n’y a pas de corps ou de preuve d’un acte criminel? »

Tandis qu’un autre ajoutait: « Pourquoi sont-ils en train de l’arrêter maintenant? Ils n’ont aucune nouvelle preuve. Affaire très fragile. #Viewpoint. »

Un troisième a posté: « #Viewpoint comment peuvent-ils arrêter Greg pour meurtre alors qu’ils n’ont aucune idée de ce qui est arrivé à Gemma. »

Les choses semblent sombres pour Greg, mais est-il responsable de la disparition de Gemma?

Le point de vue continue demain sur ITV 1 à 21h