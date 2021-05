Les fans de Viewpoint bouche bée sous le choc alors que le tueur est révélé dans une finale «  brillante  » après que le drame ait été retiré de l’air

Les fans de VIEWPOINT ont été laissés bouche bée sous le choc lorsque le tueur a été révélé dans la finale « brillante ».

Le drame a été retiré des ondes et rendu exclusivement disponible sur le Hub ITV à la suite d’allégations que l’acteur principal Noel Clarke aurait harcelé sexuellement, tâtonné et intimidé des femmes.

9 La superbe conclusion de Viewpoint a ravi les fans

Les allégations, qui ont été farouchement démenties par l’acteur marié, concernent une période comprise entre 2004 et 2019, le gardien rapports.

Cependant, Viewpoint est arrivé à une conclusion saisissante vendredi soir, Zoe Sterling (Alexandra Roach) étant le meurtrier après tout.

DC Martin Young (Clarke) recherchait Gemma Hillman (Amy Wren), enseignante du primaire, disparue.

Pour ce faire, Young a mis en place une opération de surveillance dans l’appartement de Zoe – en face de l’endroit où vivait le petit ami de Gemma, Greg.

9 DC Young a découvert le corps de Gemma

9 Il a été choqué par la révélation

Alors que le principal suspect semblait être la maîtresse de Greg, Kate (Catherine Tyldesley), il a été révélé plus tard qu’elle était juste enceinte du bébé de Greg.

À court de pistes, Young a réussi à trouver du sang sous le tapis dans l’appartement de Zoe.

Il est ensuite descendu au sous-sol – et a fait la découverte horrible du corps de Gemma assis dans un congélateur.

Quand il a confronté Zoe, il s’est avéré qu’elle espionnait Gemma depuis son appartement et s’est disputée avec le professeur lorsqu’elle a été surprise.

9 Zoe s’est avéré être le meurtrier depuis le début Crédit: ITV

Gemma a menacé d’appeler les services sociaux et, paniquée, Zoe l’a poussée – et elle s’est cogné la tête contre le radiateur, mourant immédiatement.

Les fans ont été choqués par la fin – et ont fait l’éloge du spectacle en général.

Une personne a déclaré: « Je sais que cela a été retiré des ondes et je sais qu’il y a une controverse à ce sujet, mais à part l’acteur principal #ViewPoint était vraiment incroyable. Bravo aux écrivains et aux autres acteurs, etc. grande télévision «

Un autre a ajouté: « Wow, quelle fin a adoré »

Un troisième a fait remarquer: « Mis à part l’évidence, #Viewpoint était si bon. Je ne m’attendais pas à cette fin – Alexandra Roach était la star absolue de la série. Cela ne me dérangerait pas une autre série similaire. »