Les fans de Vicky Pattison remarquent quelque chose de très étrange à propos de son déjeuner de Noël

Les fans de VICKY Pattison ont remarqué quelque chose d’étrange à propos de son déjeuner de Noël.

La star de Geordie Shore, 35 ans, a informé ses fans de sa journée alors qu’elle passe Noël avec ses proches.

Vicky a posté des clichés de son déjeuner de Noël à ses 5,2 millions de followers sur Instagram[/caption] Instagram

Mais les fans ont remarqué qu’elle avait mis des champignons dans sa sauce[/caption]

Elle a posté des clichés et une vidéo de son déjeuner festif avec ses 5,2 millions de followers sur Instagram.

Vicky a légendé le message: «Dîner de Noël 2022… gros coup.

J’espère que vous passez tous une journée incroyable. J’ai capté à 110% tout ce qui se passe. Mal de gorge, maux de tête aveuglants et courbatures. Sanglant typique.

“Quoi qu’il en soit, être entouré de mon @ercan_ram @htarby et de mon bébé max et milo m’aide à me sentir un peu mieux. Je vous envoie à tous de l’amour, de la lumière et du réconfort.

Les fans ont remarqué que Vicky cuisinait des champignons en sauce, ce qui n’est pas un plat que nous voyons habituellement à Noël et beaucoup n’ont pas approuvé car ils ont laissé des emoji au visage malade dans les commentaires.

Un fan a écrit: “Des champignons dans votre sauce, avec une série d’émojis au visage malade”.

Un autre a commenté: « Tout a l’air incroyable. Je voudrais juste la sauce moins les champignons. Bien qu’on mange du boeuf wellington aux champignons. Je ne peux pas attendre.

Un troisième a ajouté : « Avez-vous des champignons dans votre sauce ? C’est étrange.”

Un quatrième a écrit: “Des champignons dans un déjeuner crimbo ???”

Un cinquième a fait écho: “Qu’est-ce qu’il y a avec les champignons dans la sauce?”

Mais la star a clairement indiqué qu’elle voulait “essayer quelque chose de différent” cette année, car elle a même dit aux fans “personne dans notre maison n’aime la dinde”, donc en remplacement, Vicky a cuisiné “des colis de poulet de Noël”.

La star de télé-réalité passe Noël avec son fiancé Ercan Ram et sa famille dans leur maison d’Essex.

Certains fans n’ont pas approuvé les champignons dans la sauce et ont partagé leurs réflexions dans les commentaires[/caption]