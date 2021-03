Les fans de Vicar Of Dibley révèlent la blague la plus drôle de Dawn French – et Alice ne l’a pas compris | Actualités Ents & Arts

The Vicar Of Dibley est l’une des sitcoms les plus appréciées du Royaume-Uni – Dawn French devenant un trésor national après son interprétation du révérend Geraldine Granger.

Le révérend fermait presque tous les épisodes en partageant une blague souvent grossière avec la verger d’église Alice, l’un des nombreux personnages excentriques du village, qui ne comprenait généralement pas la punchline.

Une étude spécialement commandée a maintenant demandé aux gens de classer les blagues en fonction de leur drôlerie – les fans disant « non, non, non, non, non » à celles qu’ils n’aimaient pas et « oui! » à ceux qu’ils ont fait.

Donc, dans l’ordre inverse, voici les cinq premiers:

Le Père Noël rend visite au médecin

À la cinquième place se trouvait une blague sur le thème de Noël que 46% des répondants trouvaient amusante.

Il disait: « Le Père Noël va chez le médecin et dit » Docteur, je pense que j’ai une tarte à la viande coincée dans le bas. «

« Le médecin regarde et dit: » Oh mon Dieu, vous avez en effet une tarte hachée collée dans vos fesses. Mais vous avez de la chance – j’ai de la crème pour ça. « »

Un homard rougissant et une dinde croisés avec une pieuvre

À l’articulation numéro trois, il y avait une autre blague de Noël que 47% des gens jugeaient drôle.

Il disait: « Que se passe-t-il si vous croisez une dinde avec une pieuvre? Tout le monde reçoit une jambe à Noël. »

La blague partageait la troisième place avec: « Pourquoi le homard a-t-il rougi? Parce que l’herbe de mer. »

Un vicaire et son ami jouent une partie de golf

La blague du révérend Granger sur un vicaire jouant au golf était la deuxième plus drôle – avec 52% des répondants la trouvant amusante.

Il a dit: « Il y a un vicaire qui joue au golf avec son ami John. John rate un putt de trois pieds, et il dit: » Bon sang, j’ai raté le bougre. «

«Le vicaire tuts et dit ‘Jean, si vous dites cela une fois de plus, alors Dieu ouvrira les cieux et enverra un coup de foudre pour vous frapper mort.’

« Mais alors John rate un putt de deux pieds, et il dit: » Bon sang, j’ai raté le bugger. «

« Alors, les cieux s’ouvrent, un grand coup de foudre descend et frappe le vicaire mort, et Dieu dit: ‘Bon sang, j’ai raté le bougre.' »

Image:

Le personnage de Dawn French partageait une blague souvent grossière à la fin de chaque épisode



Deux nonnes et un vampire

La blague gagnante, avec 62% des personnes qui trouvent cela drôle, concernait deux religieuses dans un voyage en voiture mouvementé.

Il est allé: « Deux nonnes traversent la Transylvanie quand un grand vampire saute sur le capot.

«Une religieuse dit à l’autre:« Montre-lui ta croix ». Alors, la religieuse ouvre la fenêtre et crie: «Lâche mon bonnet, crétin à pleines dents.» «

Image:

Emma Chambers a joué Alice Tinker dans le hit sictom



Le Dr Helen Pilcher, écrivain scientifique et humoriste, a réalisé l’étude pour la chaîne de télévision Gold avant la diffusion d’une rétrospective spéciale sur la sitcom.

Elle a parlé à 2 000 adultes lorsqu’elle leur a demandé de classer les blagues.

Le Dr Pilcher a déclaré: «Le rire est universel mais l’humour est immensément subjectif et bien que les gens du monde entier apprécient une bonne blague, ce qu’ils trouvent drôle varie en fonction d’un certain nombre de choses, telles que la culture, le contexte et la langue.

« L’activité cérébrale est également impliquée. Le cerveau contient des milliards de neurones et peut traiter de grandes quantités d’informations en très peu de temps. »

Elle a ajouté: « Pour certaines personnes, tous les éléments d’une blague se réunissent en un instant et ils ‘comprennent’ la blague, mais si l’un des éléments manque, la blague tombe à plat, un peu comme dans The Vicar Of Dibley Alice ne comprend aucune des blagues de Geraldine. «

Gerald Casey, directeur de la chaîne Gold, a déclaré: «À la fin de chaque épisode de The Vicar Of Dibley, Geraldine partage une blague avec Alice et bien que jugée drôle par Geraldine, Alice ne comprend toujours pas la punchline.

« Nous voulions commémorer cette émission emblématique en révélant à quel point l’humour et les blagues peuvent être subjectifs. »

The Vicar Of Dibley: Inside Out sera lancé sur Gold le samedi 6 mars à 21h.