LOS ANGELES (AP) – De puissantes rafales ont poussé les flammes d’un incendie de forêt à travers les canyons du sud de la Californie jeudi, l’un des nombreux incendies qui ont brûlé près des maisons et forcé les résidents à fuir au milieu du risque d’incendie élevé pour la plupart de la région, ce qui a incité les services publics à couper l’alimentation électrique. des centaines de milliers.

Le plus gros incendie a commencé mercredi soir par un incendie dans une maison dans le Silverado Canyon du comté d’Orange, où les rafales ont dépassé 113 km / h.

«Lorsque les équipages sont arrivés, c’était une maison entièrement engloutie et les vents étaient extrêmement forts et ils ont poussé les flammes dans la végétation», a déclaré Colleen Windsor, une porte-parole de la Fire Authority du comté.

Le feu a atteint plus de 11 miles carrés (29 kilomètres carrés) et a recouvert une vaste zone de fumée et de cendres.

Les équipages ont lutté sur un terrain escarpé au milieu de vents imprévisibles de Santa Ana qui ont envoyé des flammes courir sur les routes principales. Deux pompiers ont été hospitalisés après avoir été blessés sur les lignes de feu, a déclaré les pompiers sur Twitter sans fournir de détails supplémentaires.

Des évacuations ont été ordonnées pour plusieurs quartiers de canyons et de contreforts près de la ville de Lake Forest et les résidents d’autres zones voisines ont été informés qu’ils devaient être prêts à sortir.

On ne savait pas immédiatement combien de personnes étaient touchées. Certaines structures ont été endommagées, mais on ne sait pas immédiatement combien, a déclaré Windsor. Il n’y a pas eu de confinement du feu.

De nombreuses études ont lié les incendies de forêt plus importants en Amérique au changement climatique dû à la combustion de charbon, de pétrole et de gaz. Les scientifiques ont déclaré que le changement climatique avait rendu la Californie beaucoup plus sèche, ce qui signifie que les arbres et autres plantes sont plus inflammables.

Le Bond Fire, à environ 80 kilomètres au sud-est de Los Angeles, brûle près de la même zone du Silverado Fire d’octobre, qui a forcé des dizaines de milliers de personnes à évacuer.

Ryan Kayrell a fui l’incendie d’octobre avec sa femme et ses deux jeunes enfants. Mais la famille est restée chez elle dans la communauté de Foothill Ranch jeudi matin même si elle se trouve dans une zone d’évacuation obligatoire très enfumée. Les sacs de la famille étaient emballés alors qu’ils attendaient de voir dans quelle direction les flammes se déplaçaient, a déclaré Kayrell,

«Une grande partie de la colline juste derrière ma maison est déjà incendiée, alors nous espérons que ce sera un tampon. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de danger. Le problème est que des braises pourraient voler dans le quartier », a déclaré Kayrell. «S’il y a des camions de pompiers dans notre rue, nous y allons.

Le nouvel incendie a éclaté lorsque les services publics du sud de la Californie ont coupé le courant à des dizaines de milliers de clients pour éviter la menace d’incendies de forêt pendant le célèbre Santa Anas.

Des avertissements de drapeau rouge de danger d’incendie extrême jusqu’à samedi étaient en place en raison de la faible humidité, des broussailles sèches et des vents, qui balayent de l’intérieur, a déclaré le Service météorologique national.

Les services publics de la région peuplée ont commencé mercredi à couper l’électricité aux clients par mesure de précaution pour empêcher les rafales de souffler des branches d’arbres dans les équipements électriques ou d’abattre des lignes électriques, qui ont déclenché des incendies de forêt dévastateurs ces dernières années.

Le sud de la Californie Edison a coupé l’électricité à environ 15 000 foyers et entreprises d’ici mercredi soir et envisageait de mettre hors tension des lignes desservant environ 271 000 clients dans sept comtés tout au long de la période venteuse, qui pourrait durer jusqu’à samedi.

C’était l’une des plus grandes pannes de précaution du service public.

San Diego Gas & Electric a débranché environ 24 000 clients mercredi soir avec 73 000 autres dans la ligne de mire.

«Nous reconnaissons que la perte de puissance est perturbatrice, et nous remercions sincèrement nos clients pour leur patience et leur compréhension», a déclaré le service public.

À quelques kilomètres au nord, un incendie près de l’aéroport municipal de Corona a fermé la State Route 71 et a obligé les résidents à se préparer à fuir.

Des évacuations ont été ordonnées lorsqu’un petit feu de forêt s’est déclaré près de la communauté rurale de Nuevo, dans le comté de Riverside, à environ 80 kilomètres à l’est.

Et au sud, un petit incendie dans le comté de San Diego a menacé environ 200 maisons et provoqué des évacuations avant que les pompiers ne parviennent à en contenir 50%. Au moins une structure a été détruite et six autres ont été endommagées, selon 10 News San Diego.

La Californie a déjà connu sa pire année d’incendies de forêt. Plus de 6 500 miles carrés (16 835 kilomètres carrés) ont été brûlés, un total plus grand que la superficie combinée du Connecticut et du Rhode Island. Au moins 31 personnes ont été tuées et 10 500 maisons et autres structures endommagées ou détruites.

La dernière menace d’incendie survient alors qu’une grande partie de la Californie plonge plus profondément dans la sécheresse. La quasi-totalité du nord de la Californie est en proie à une sécheresse sévère ou extrême, tandis que la quasi-totalité du sud de la Californie est anormalement sèche ou pire.

La journaliste d’Associated Press, Amy Taxin, a contribué du comté d’Orange, en Californie.