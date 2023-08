Les fans de Velez attaquent les joueurs sous la menace d’une arme après les adieux de Godin

Le match d’adieu du défenseur uruguayen Diego Godin s’est terminé par la défaite de son équipe Velez Sarsfield contre Huracan, déclenchant un violent incident dimanche qui a vu certains des supporters du club argentin attaquer des joueurs et les agresser sous la menace d’une arme.

Lorsque l’équipe est revenue à son camp d’entraînement au stade Villa Olimpica quelques heures après le match, elle a subi une visite brutale des supporters du club.

« Nous sommes arrivés [at the stadium] prendre nos voitures et rentrer à la maison. Nous sommes sortis et il faisait tout noir quand les voitures de la « Barra Brava » nous ont croisés. Il y en avait probablement cinq ou six », a déclaré l’attaquant Gianluca Prestianni à ESPN lundi.

« Ils m’ont frappé deux fois au visage en m’attrapant par la veste. J’avais trop peur et mes coéquipiers ne voulaient pas rentrer chez eux au cas où ils seraient suivis.

« Ils ont même dit à l’un d’eux : ‘Sors de la voiture ou je te tire deux balles dans les jambes' », a déclaré l’attaquant de 17 ans, ajoutant que l’incident le faisait repenser à rester au club.

L’ancien défenseur de Boca Juniors Leonardo Jara est le joueur qui a reçu la menace. « Ils ont croisé une voiture devant moi, ils voulaient que je sorte de la mienne et ont dit qu’ils allaient me tirer une balle dans les jambes », a-t-il déclaré à une émission de radio locale.

Diego Godin a pris sa retraite du football lundi, mettant fin à une carrière de 20 ans à 37 ans. Le match contre Huracan était sa dernière apparition. Rodrigo Valle/Getty Images

L’attaquant Santiago Castro et le défenseur Francisco Ortega ont également été impliqués dans l’incident.

« L’Atletico Velez regrette et rejette fermement la situation intimidante vécue hier soir par certains de nos joueurs de l’équipe première dans les environs de la Villa Olimpica », a déclaré le club dans un communiqué.

Les médias locaux ont rapporté que les joueurs avaient décidé de ne pas porter plainte à la police, mais avaient été convoqués pour une enquête pénale, et l’entraîneur Sebastian Mendez a informé les directeurs que l’équipe ne reprendrait pas l’entraînement tant que la sécurité ne serait pas garantie.

Avec seulement cinq victoires en 27 matchs, Velez a terminé 25e sur 28 après la défaite au dernier tour de l’élite argentine.