Les fans de Vardy contre Rooney disent tous la même chose à propos de Peter Andre après que le drame d’ITV ait relancé le scandale des chipolata

Les TÉLÉSPECTATEURS du nouveau drame de la salle d’audience de Channel 4, Vardy v Rooney, se sont sentis désolés pour une star – Peter Andre.

Hier soir, le chanteur pop a occupé le devant de la scène alors que sa virilité était à nouveau le sujet brûlant de la conversation alors que des scènes de la récente affaire judiciaire étaient reconstituées.

Getty

Peter Andre a occupé le devant de la scène dans le drame[/caption] Pennsylvanie

Chanel Cresswell joue Coleen Rooney dans Vardy v Rooney : Un drame de salle d’audience[/caption]

La star de 49 ans a fait l’objet d’une histoire de baisers et de récits où Becky a déclaré qu’il était “monté comme une petite chipolata”.

Au cours du procès, les avocats de Coleen ont utilisé l’interview de 2004 avec News of the World pour “prouver que Becky est une fuite en série”.

Et le moment s’est joué une fois de plus dans le drame alors que Chanel Cresswell jouait Coleen et Natalia Tena dans le rôle de Rebekah.

Ceux qui regardaient à la maison se sont sentis très désolés pour Pete et sont allés sur Twitter pour en discuter.

Une personne a commenté: “Pauvre vieux Peter Andre #Chipolata.”

Un deuxième a ajouté: “Pauvre Peter Andre – la virilité est à nouveau au centre de la scène … #VardyvRooney.”

“Wow pauvre Peter Andre”, a déclaré un troisième.

Au cours du procès, des documents juridiques explosifs déposés à la Haute Cour ont montré que les avocats de Coleen accusaient Rebekah d’avoir divulgué des histoires privées sur d’autres célébrités.

Les fichiers contiennent des détails sur l’interview de Rebekah en 2004 avec le journal du dimanche où elle a parlé de sa nuit de passion avec la star.

Rebekah a avoué que c’était l’un de ses “plus grands regrets” lorsqu’elle a fait cette demande.

Elle a également affirmé avoir été forcée par son ex-mari à claquer le pénis de Peter.

Pete a ensuite frappé le WAG sur Instagram après que ses remarques sur sa virilité aient refait surface.

Il a dit qu’il avait pris “coup après coup” pendant 15 ans dans un post Instagram jeudi.

Il a ajouté: « Si un homme avait dit cela à propos de son anatomie et avait inventé quelque chose, vous pouvez utiliser votre imagination, dire quelque chose de très peu flatteur, ce serait un scandale absolu.

“Mais parce qu’on a dit de moi que c’était la cible de toutes les blagues, j’en ai pris pendant 15 ans.”

Getty