Les fans de University Challenge et Only Connect sont furieux après le bouleversement “scandaleux” du programme de la BBC

Les fans de UNIVERSITY Challenge et Only Connect sont furieux après un remaniement « scandaleux » du programme de la BBC.

Les émissions de quiz populaires sont généralement diffusées un lundi, dans le cadre de «Quizzy Mondays» sur BBC Two.

Bbc

Les fans de Universiry Challenge et Only Connect sont furieux après un bouleversement “scandaleux” de l’horaire de la BBC[/caption]

Bbc

Les lundis quiz ont été déplacés vers les mardis pour le moment en raison de la Coupe du monde de rugby[/caption]

Cependant, les émissions ont été déplacées à un mardi en raison de la Coupe du monde de rugby, et les fans font rage.

Après avoir remarqué que le calendrier était bouleversé, l’un d’eux a écrit : « Encore une fois, la BBC reprogramme ses superproductions intellectuelles, #OnlyConnect et #UniversityChallenge, en faveur de ce tournoi de rugby ridicule qui attire probablement un peu plus de trois spectateurs. C’est #Outbloodyrageous !

Un autre a tweeté: “Alors #onlyconnect et #UniversityChallenge ont été mardi ces dernières semaines. !? J’ai supposé qu’ils faisaient juste une pause… le rugby n’aurait-il pas pu être programmé les mardis, les quiz télévisés sont sûrement les mieux supportés de ces deux sports de compétition !?!”

Un troisième a ajouté : « Quoi ? Pas de #UniversityChallenge ou #OnlyConnect à nouveau. C’est la meilleure chose à propos des lundis.

En savoir plus Défi universitaire QUATRIÈME MUR Les téléspectateurs du University Challenge sérieusement distraits par l’habitude effrayante du candidat ‘Beau’ Les fans du University Challenge distraits par «le concurrent le plus en vogue de l’histoire de l’émission»

Un autre fan de quiz a partagé un gif de quelqu’un jetant sa télévision par la fenêtre avec rage et a écrit: «Pas de lundi quiz. Encore. Cher BBC… #onlyconnect #UniversityChallenge.

Pendant ce temps, Bobby Seagull, qui a participé au University Challenge en 2017 et est devenu un visage populaire à la télévision, a écrit : « Un autre #QuizzyMonday perturbé. La coupe du monde de rugby à XIII signifie #Mastermind, #OnlyConnect et #UniversityChallenge sont tous mardi soir cette semaine et je pense, la semaine prochaine aussi.

“Juste pour clarifier, l’équipe @OnlyConnectQuiz “Seagulls” n’est pas ma famille @VictoriaCoren.”

Le changement d’horaire verra Mastermind diffusé ce soir, mardi 8 novembre à 19h30.





Il sera suivi par Only Connect à 20h et University Challenge à 20h30.

La Coupe du monde de rugby devait initialement avoir lieu en 2021 mais a été reportée d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.