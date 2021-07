Les fans de Trump s’inscrivent pour la crypto-monnaie ‘magacoin’ – mais les e-mails et les mots de passe des utilisateurs ont rapidement été piratés lors d’une violation de données sur le site Web

La frappe par le mouvement MAGA de sa propre crypto-monnaie conservatrice a échoué après qu’un hacktiviste a prétendu avoir violé la sécurité du site et exposé certaines des informations critiques des 1 000 utilisateurs.

Le MAGACOIN a été décrit comme la « monnaie numérique pour la communauté MAGA » lors de son lancement la semaine dernière.

Un hacktiviste a affirmé avoir violé la sécurité du site et exposé certains des 1 000 e-mails, mots de passe, portefeuilles cryptographiques et adresses IP des utilisateurs. Crédit : Facebook / Magacoin

La plupart des personnes qui se sont inscrites sur le nouveau site Web de crypto politique ont reçu un 100 MAGACOIN gratuit Crédit : Getty

Le hacktiviste a partagé certaines des identités des 1 000 détenteurs de crypto-monnaie et a affirmé avoir réquisitionné leurs e-mails personnels, mots de passe, détails de portefeuille crypto et adresses IP.

Le voyou informatique a partagé certains des républicains audacieux et des personnalités des médias conservateurs dans un rapport publié par le Guardian.

La plupart des personnes qui se sont inscrites sur le nouveau site Web de crypto politique ont reçu un 100 MAGACOIN gratuit comme offre de lancement.

Il y en a qui se sont précipités pour le programme Ambassadeur pour attraper 1 000 MAGACOIN gratuits.

Le diffuseur de droite de Denver, John Rush, dont l’émission de radio Rush To Reason a obtenu 1 500 MAGACOIN, selon la publication.

Rush a présenté une interview avec le grand patron de Carmart Inc, basé à Littleton, dans le Colorado, Marc Zelinka, qui a expliqué comment il a obtenu la marque MAGACOIN en avril.

Zelinka supervisait à l’origine la page Facebook de MAGACOIN.

Mais il a déclaré au média qu’il avait depuis renoncé au contrôle de la page sociale et transmis les rênes de MAGACOIN à un autre bailleur de fonds de Trump en Caroline du Nord nommé Reilly O’Neal.

« Je ne le contrôle plus », a déclaré Zelinka au Guardian.

O’Neal est désormais celui identifié comme contrôlant MAGACOIN et ses sites Web affiliés.

Lorsqu’on lui a demandé de prédire l’avenir de la crypto-monnaie par un critique, un administrateur de Facebook de la page a écrit : « … l’objectif est d’obtenir Magacoin sur [an] échange… Il y a un [super PAC] avec 10 000 000 de pièces dedans… »

En effet, le 8 juin, une super communauté d’action politique (SuperPAC) liée à la crypto-monnaie appelée : « Magacoin Victory Fund » s’est inscrite auprès du Federal Elections Committee (FEC) avec une adresse à Raleigh, en Caroline du Nord, où d’autres groupes politiques seraient exploités par O’Neal.

Et le site Web de MAGAGOIN affirme qu’il a été renforcé par un don de 10 millions de MAGACOIN pour soutenir «les candidats MAGA à travers le pays qui se battront pour les droits individuels, la liberté religieuse, la protection de l’enfant à naître, le 2e amendement, la liberté d’expression et l’ensemble de l’agenda America First. «

Il y a environ 75 millions de MAGACOIN qui ont été créés pour représenter les 75 millions d’électeurs qui « ont été privés du droit de vote le 3 novembre 2020 », selon le site Internet.

Le nombre massif est intentionnel.

C’est le même nombre d’Américains qui ont affirmé avoir voté pour l’ancien président Donald Trump qui était déterminé à avoir été battu par le président Joe Biden aux élections de 2020.

Ils espèrent tirer parti des coffres crypto lorsque les Américains reviendront dans les urnes en 2022.

« MAGACOIN a été créé par les conservateurs d’America First à cause de la frustration de« perdre l’élection »et d’un désir de riposter en soutenant les candidats MAGA en 2022 et au-delà», lit-on sur le site.

Les fervents partisans de Trump ont tenté d’annuler les résultats des élections dans divers États du champ de bataille et ont intenté sans succès des poursuites affirmant que le vote avait été truqué en faveur de Biden.

Bien que MAGACOIN puisse être destiné à faire avancer le programme America First de Trump, il reste à voir si l’ancien président approuve ou non.

Mais lors d’une interview du 7 juin sur Fox Business, le 45e président a remis en question la légitimité de la crypto-monnaie et a affirmé qu’elle n’était pas patriotique.

« Bitcoin, cela ressemble à une arnaque », a-t-il déclaré.

« Je ne l’aime pas parce que c’est une autre monnaie en concurrence avec le dollar. Essentiellement, c’est une monnaie en concurrence avec le dollar.

« Je veux que le dollar soit la monnaie du monde, c’est ce que j’ai toujours dit. »

