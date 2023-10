Les fans de Trump disent qu’ils le soutiendraient comme président depuis sa prison

Les partisans de Donald Trump sont notoirement loyaux. Ils ont suivi son exemple lorsqu’il a déclaré que les élections de 2020 lui avaient été volées. Certains d’entre eux ont même pris d’assaut le Capitole pour défendre son honneur et se sont retrouvés dans de graves ennuis juridiques. Jusqu’à présent, beaucoup d’entre eux le soutiennent lors de la primaire présidentielle républicaine de 2024, le reste des électeurs n’ayant pas réussi à le faire perdre son avance dans les sondages.

Et maintenant, beaucoup d’entre eux disent qu’ils seraient même prêts à ce qu’il soit leur président – ​​depuis la prison.

« S’il est reconnu coupable et qu’il gagne, placez le Bureau ovale dans la prison dans laquelle il est détenu », a déclaré Dayna Duke, une partisane de Trump originaire de l’Arizona.

« Ce serait plutôt amusant à voir en fait. Je sais que cela semble fou », a déclaré Travis McMahon, un participant au rassemblement Trump à Dubuque, Iowa.

« Il peut toujours se présenter à la présidence s’il est derrière les barreaux et il obtiendra toujours le même nombre de voix », a déclaré la républicaine Vicki Scott. « Gardez-le attaché toute l’année prochaine, et nous voterons quand même pour lui. Et je vais vous dire que s’il est à nouveau volé, cela pourrait être une troisième guerre mondiale.

La possibilité que Trump devienne président alors qu’il est en prison est faible – sans compter que cela déclencherait probablement une crise constitutionnelle. Il devrait être jeté en prison, se qualifier pour être inscrit sur les listes électorales dans tous les États, puis être élu. Ses avocats soutiendraient sans aucun doute qu’il ne devrait pas être emprisonné, car cela l’empêcherait de faire son travail de président nouvellement élu des États-Unis et le pousserait à en sortir. Et si rien de tout cela ne fonctionnait, il pourrait théoriquement se pardonner une fois prêté serment, du moins pour les accusations fédérales.

Je veux dire, on ne peut pas avoir de téléphone en prison, donc je ne sais pas comment on peut être président des États-Unis. — Ancien SEn de l’État du Missouri. Jeff Smith, qui a purgé une peine de prison

Douglas Brinkley, historien présidentiel et professeur à l’Université Rice, a déclaré que même si cette possibilité est lointaine, il est « plausible » que Trump puisse être président – ​​même brièvement – ​​pendant son incarcération.

« Il est plausible que cela puisse arriver. Nous ne parlons pas seulement de tartes en l’air », a-t-il déclaré.

Brinkley a déclaré qu’il ne pouvait pas imaginer plus d’une semaine symbolique d’un président Trump derrière les barreaux avant que son ministère de la Justice ne trouve une soupape de secours, mais la logistique de même quelques jours d’un tel scénario affaiblirait l’autorité d’un président actif.

« L’appareil de la Maison Blanche serait transféré dans une cellule de prison, et il gouvernerait probablement via son avocat, qui serait son chef de cabinet », a déclaré Brinkley.

Ainsi, même si cela est peu probable, il est révélateur que les partisans de Trump soient si dévoués qu’ils resteraient à ses côtés même si cela se produisait.

Trump fait face à 91 chefs d’accusation dans quatre affaires pénales. Ses partisans ont longtemps suivi l’exemple de l’ancien président lorsqu’on les a interrogés sur la gravité de ses ennuis judiciaires. « Insigne d’honneur », « accusations bidon » et « militarisé par le ministère de la Justice » sont des expressions fréquemment utilisées.

Trump parle rarement de la possibilité d’une peine de prison, mais il l’a fait lundi lors d’un arrêt de campagne à Clive, dans l’Iowa.

« Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que je suis prêt à aller en prison si c’est ce qu’il faut pour que notre pays gagne et redevienne une démocratie », a déclaré Trump à la foule.

En septembre, il a déclaré à l’émission « Meet the Press » de NBC qu’il n’avait pas peur d’aller en prison.

«Je n’y pense même pas», dit-il.

« Je pense qu’il gouvernerait bien où qu’il soit », a ajouté Cherry Norris, une républicaine de Hilton Head, en Arizona.

Lorsqu’on lui a demandé si son soutien vacillerait si Trump dirigeait le pays depuis une cellule de prison, Karen Crosby, une républicaine de Columbia, en Caroline du Sud, a répondu : « Je le soutiendrai parce que cet homme est incroyable. Je pense qu’il y a une telle corruption aujourd’hui que c’est incroyable.

Jeff Smith a l’expérience de ce que signifie être en prison. L’ancien sénateur de l’État du Missouri, doté d’un avenir politique naissant, a passé un an dans un établissement correctionnel du Kentucky. après avoir plaidé coupable en 2009 pour avoir menti aux autorités fédérales au sujet d’activités électorales illégales. Sur la base de son expérience derrière les barreaux, Smith a clairement indiqué qu’il ne croyait pas qu’il était possible de purger une peine tout en exerçant une fonction élective.

« Je veux dire, vous ne pouvez pas avoir de téléphone en prison, donc je ne sais pas comment vous pouvez être président des États-Unis », a déclaré Smith. « Un président qui ne peut pas se rendre sur le lieu d’une catastrophe nationale, un président qui ne peut pas voyager à l’étranger. Un président tellement limité par rapport à la présidence symbolique traditionnelle.»

Pourtant, la base de Trump est enhardie par son leader. Même après que Trump ait récemment intensifié sa rhétorique violente pendant la campagne électorale en suggérant que l’ancien chef d’état-major interarmées, le général Mark Milley, méritait d’être condamné à la peine de mort, entre autres déclarations, la plupart de ses partisans ont maintenu ses paroles avec ferveur.

« Il dit ce que ressent le peuple américain », a déclaré Dara Price, un ancien démocrate de Cedar Rapids, Iowa. « Je pense qu’il y a beaucoup de gens à Washington, DC, qui sont tellement déconnectés du cœur de l’Amérique. »

« Les Américains comprennent qu’il s’agit d’une chasse aux sorcières illégale contre le président Trump », a déclaré Steven Cheung, porte-parole de la campagne Trump. « Le système judiciaire militaire à deux vitesses mis en place par Joe Biden et les démocrates radicaux pour poursuivre leur principal adversaire politique envoie un message effrayant selon lequel cela est acceptable dans ce pays.