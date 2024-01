Les fans de Travis Kelce ont mal prononcé son nom tout ce temps

Travis KelceLe coéquipier de est ici avec un message d’intérêt public, rappelant à tout le monde que nous continuons à mal prononcer le nom de famille de l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City.

“Vous savez tous que ce n’est même pas Travis Kel-see ?” on entend le plaqueur défensif Chris Jones dire dans un clip de Dans la NFL, parler à d’autres joueurs sur le banc pendant les matchs de l’équipe récent match contre les Dolphins de Miami. Lorsqu’un autre membre de l’équipe demande la prononciation correcte, Jones répond : “C’est Travis Kels. Putain de fou, n’est-ce pas ?”

Ce n’est certainement pas une “nouvelle nouvelle” pour les 92 pour cent de longue date, comme Travis et son frère, centre des Eagles de Philadelphie. Jason Kelceabordé autant lors d’une épisode précédent “Kelce Family Secrets” de leur Nouvelles hauteurs podcast.

Jamie Squire, Dustin Satloff/Getty Images

Dans une conversation avec leur père, Ed Kelceles frères et sœurs lui ont demandé de confirmer la bonne façon de dire « Kelce ».

“J’en avais marre de corriger les gens”, a expliqué Ed.

Jason le taquina : “Alors tu as changé le nom de toute ta famille au fil des générations…”

“Non, je n’ai changé le nom de personne !” Intervint Ed, au milieu des rires de Travis.

“Cela n’explique pas pourquoi nous avons pensé que c’était Kel-see”, a doublé Jason. “Je peux comprendre que tu en as marre de corriger les gens comme tu veux, peu importe.”

“Parce que ta mère pensait que c’était Kel-see,” répliqua Ed, jetant rapidement Donna Kelce sous le bus. “C’était le nom que j’utilisais au travail. C’était mon nom au travail.”

Jason a ensuite demandé des conseils pour savoir si lui et Travis devaient s’appeler « Kels » ou « Kel-see ».

“Fais ce que tu veux”, plaisanta Ed. “Je l’ai fait.”

Travis a rigolé, puis a suggéré que chaque frère puisse utiliser un nom différent.

“Je vais utiliser les deux”, a-t-il déclaré. “Et ça ?”

Jason a insisté sur le fait qu’il resterait avec Kel-see.

Le rappel intervient au milieu de spéculations sur l’avenir de Jason avec la NFL. Le célèbre champion du Super Bowl et six fois lauréat du All Pro a répondu à un rapport selon lequel il prenait sa retraite après un jeu de fin de saison plein d’émotion pour ses Eagles cette semaine.

“Je ne sais pas à quoi ressemblera l’année prochaine”, a déclaré Jason sur L’épisode de mercredi de Nouvelles hauteurs. “Je n’ai pas annoncé ce que je faisais exprès, même si je suppose que ce qui a été divulgué aux médias.”

Selon un rapport de ESPNJason a informé ses coéquipiers de sa décision de se retirer dans le vestiaire d’après-match, lundi.

“Les gens peuvent en quelque sorte ressentir le langage corporel et tout ça”, a admis Jason sur le podcast, expliquant qu’il hésitait à prendre une décision ferme concernant sa carrière jusqu’à ce que les entretiens de sortie des Eagles pour la saison soient menés cette semaine.

“Je ne pense tout simplement pas que vous soyez en mesure, après un match comme celui-là, de vraiment prendre cette décision. Je ne le fais tout simplement pas”, a partagé Jason. “Il y a trop d’émotion dans le moment, il y a trop de choses qui se passent dans le moment pour vraiment comprendre pleinement cette décision. Je n’essaie pas d’être dramatique et de continuer à faire ressortir cette chose. Je ne le suis vraiment pas. C’est juste quelque chose qui Je pense que lorsqu’il sera temps d’annoncer officiellement ce qui se passera dans le futur, cela sera fait d’une manière définitive et en respectant beaucoup de personnes et d’individus qui ont beaucoup compté pour moi et qui ont conduit à la carrière que j’ai ” J’ai eu. Et, vous savez, je ne pense pas que ce serait respectueux ou même précis de pouvoir faire ça juste après un match comme celui-là. “

L’athlète de 36 ans a admis s’être senti « frustré » par la façon dont la saison 2023-2024 de son équipe s’est finalement effondrée et a confirmé qu’il avait fait des remarques sincères à ses coéquipiers après leur dernier match.

“Je me suis adressé à l’équipe et j’ai dit à peu près la même chose que je viens de vous dire”, a-t-il déclaré. “Ce qui veut dire simplement : ‘Je crois en chacun d’entre vous. Chérissez les moments que vous vivez dans cette ligue.'”

Pendant ce temps, Travis, 34 ans, a récemment déclaré aux journalistes qu’il avait il n’a pas l’intention de mettre fin à sa propre carrière de footballeur de sitôt.

“Je n’ai aucune raison d’arrêter de jouer football“, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. “J’adore ça, nous avons encore du succès, arrivez avec le bon état d’esprit. J’adore le défi que cela me donne chaque jour d’essayer de donner le meilleur de moi-même. Comme je l’ai dit, je n’ai aucune envie d’arrêter de sitôt.”

Les Chiefs de Kelce devraient affronter les Bills de Buffalo dimanche alors que se poursuivent leurs séries éliminatoires d’après-saison.

CONTENU CONNEXE :