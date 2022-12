Les fans de Traître sont restés bouche bée face à la transformation “sauvage” de Claudia Winkleman dans une nouvelle émission de téléréalité

Les fans de THE Traitor ont été stupéfaits par la transformation “sauvage” de Claudia Winkleman dans une nouvelle émission de téléréalité.

La star de la télévision est l’hôte du dernier jeu télévisé de la BBC qui voit les concurrents s’affronter dans un concours de mystère de meurtre où ils s’affrontent dans des défis et assassinent secrètement leurs rivaux.

Claudia Winkleman est à la tête d'un nouveau jeu télévisé de la BBC et les téléspectateurs sont stupéfaits par sa transformation "sauvage"

Les téléspectateurs ont été choqués par le personnage de "méchante" de Claudia dans l'émission alors qu'elle renvoyait deux concurrents les plus faibles chez eux avant d'entrer dans le château

Claudia a accueilli 22 candidats dans la nouvelle émission du réseau, The Traitors, qui voit les joueurs travailler ensemble pour relever des défis difficiles qui s’ajoutent à leur cagnotte.

Mais la nuit, un groupe choisi comme les Traîtres essaie de tuer l’un des autres, les Fidèles, chaque soir.

Les espoirs ont été accueillis dans un château des Highlands écossais, où Claudia leur a demandé de s’aligner dans l’ordre ou qui est le plus susceptible de gagner ou de perdre la compétition.

Puis, dans une révélation choquante, elle a dit aux deux plus faibles que si “vous pensez que vous allez perdre, je vais vous croire sur parole”, avant de les renvoyer chez eux avant même qu’ils aient eu la chance d’entrer dans le château. .

“Je voudrais que vous quittiez les lieux immédiatement”, a-t-elle ajouté, “c’est ce qu’on appelle les traîtres.”

Le joueur Theo a été entendu dire: «Claudia est une sauvage complète et totale. Je sais qu’elle est une icône et tout, mais elle ne joue pas.

Les téléspectateurs adoraient le personnage de “méchant” de Claudia dans la nouvelle émission de la BBC et se sont rendus sur Twitter pour partager leurs réflexions.

L’un d’eux a écrit : “Claudia Winkleman, quelle sauvage, j’adore ça !”





Un autre a ajouté: “J’aime la sauvagerie de Claudia.”

Un second acquiesça : « Yo je suis là pour Dark ! Claudia.

Tandis qu’un troisième écrivait : « Claudia est FROIDE et sauvage. Je pense que je l’aime encore plus !

Cela vient après que les téléspectateurs de The Traitors aient été horrifiés par la tournure «sauvage» quelques minutes seulement après le début de la nouvelle émission.

The Traiters continue mercredi à 21h15 et jeudi à 21h sur BBC One.

Les fans ont été choqués lorsque Claudia a renvoyé les candidats chez eux avant même qu'ils n'entrent dans le château

