Les fans de Towie sont convaincus qu’Amy Childs est secrètement fiancée après avoir repéré un “indice” sur Instagram

AMY Childs pourrait être fiancée, selon un indice posté sur son partenairec’est Instagram.

La star de Towie s’est échappée dans un hôtel de luxe et un spa avec son petit ami Billy Delbosq et les fans pensent que le couple a peut-être franchi une étape importante.

La Méga Agence

Amy attend des jumeaux avec son petit ami homme d'affaires Billy Delbosq

Instagram

Le couple a été aperçu en train de se détendre ensemble lors d'un séjour d'hiver de luxe

Amy, 32 ans, et l’homme d’affaires Billy, 38 ans, se sont consacrés à une escapade romantique au somptueux Grove Hotel and Spa dans le Hertfordshire.

La paire n’a pas perdu de temps à publier sur les réseaux sociaux pour montrer leur staycation, mais les fans ont été enthousiasmés par la messagerie cryptée.

Dans un message commun, Billy a posté un selfie où le couple a été vu se blottissant ensemble alors qu’ils se blottissaient pour se réchauffer en tenue décontractée.

Mais il a fait allusion à un éventuel engagement avec la légende: “2 jours avec ma future femme.. Mon bébé maman.. Mon tout @amychilds1990 .”

Tandis qu’Amy répondait à la photo avec une série de trois émojis rouges en forme de cœur d’amour, le cousin de la star – et compatriote star de Towie – Harry Derbidge a immédiatement fait trembler la langue avec sa réaction.

Il a écrit : « Future épouse… oui ”

Et les fans ont immédiatement inondé la section des commentaires de leur enthousiasme.

Un fan a demandé à la star: “Avez-vous posé la question alors?”





Whist un deuxième fan a noté: “Beau couple .”

Tandis qu’un troisième fan écrivait : « Lovers .”

Un quatrième a commenté avec enthousiasme: “Tellement mignon .”

Cela survient après que le couple se soit affronté alors qu’il apparaissait ensemble dans la longue série ITVBe, The Only Way is Essex.

La fille d’Essex a révélé que Billy avait envoyé un message à une autre fille derrière son dos et a dit que les choses entre eux avaient été “s ** t” pendant des semaines.

Bien que Billy se soit envolé pour la République dominicaine pour la surprendre pour leur premier anniversaire, Amy a dû régler certains problèmes avant de pouvoir célébrer.

Amy a fulminé: «Je pense que je suis toujours sous le choc parce que je ne m’attendais pas à ce que vous veniez ici pour notre premier anniversaire. Je sais que tu as dit que notre anniversaire serait incroyable, mais ai-je déjà pensé que ce serait toi qui viendrais ici ? Non.”

Billy a dit: “Je voulais être près de toi, je voulais te voir.”

Amy a ensuite attiré l’attention sur leurs problèmes en disant: “Ces derniers temps, ça a été tellement merdique entre nous deux, comme, complètement.”

Getty

Selon les rumeurs, Amy et Billy se seraient fiancés à la suite d'une publication cryptée sur les réseaux sociaux

Instagram

Amy et Billy ont alimenté les rumeurs selon lesquelles ils auraient franchi une étape importante lors d'une escapade romantique