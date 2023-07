Les fans de Towie n’arrivent pas à croire l’âge réel de la mère de Mark Wright alors qu’elle étourdit en maillot de bain en vacances

L’ANCIENNE star de Towie, Carol Wright, a impressionné les fans avec une superbe photo de vacances avec sa meilleure amie.

Ils ne pouvaient pas croire à quel point la mère de Mark et Jess Wright était géniale après avoir révélé qu’elle et son copain avaient la soixantaine.

carolwright1/Instagram

Carol Wright et son meilleur ami ont séduit les abonnés avec ce cliché de vacances[/caption]

Dans la photo, le couple a ri en traversant la mer sur un bateau. Carol avait fière allure dans un maillot de bain blanc tandis que son amie, qui portait un bikini rose, était tout aussi jeune.

Carol, 62 ans, a écrit sur Instagram : « Quand vous avez plus de 60 ans et que les filles veulent juste s’amuser, les filles, juste les filles veulent s’amuser. »

Un abonné a commenté: Bonne chance à vous car vous êtes tous les deux incroyables

Un autre a dit : « Magnifique… plus de 60 ans. »

Un troisième a écrit: « Vous êtes tous les deux fabuleux. »

Un quatrième a dit: « Vous êtes tous les deux superbes. »

Plus tôt cette année, Carol avait de nouveau l’air incroyable dans un bikini plongeant en vacances.

La matriarche du clan Wright a montré sa silhouette défiant l’âge dans un superbe deux pièces alors qu’elle profitait du soleil.

Posant sur le sable, Carol a révélé ses épingles bronzées alors qu’elle profitait du soleil d’hiver.

L’ancienne star de Towie a complété le look avec un chapeau de paille et avait attaché ses cheveux blonds.

Le bikini noir et blanc taille haute sexy montrait sa silhouette sensationnelle.

Carol a révélé à quel point elle se sentait « beaucoup plus confiante » après avoir opté pour une réduction mammaire et un lifting.

L’opération l’a également vue avoir de nouveaux implants pour remplacer ceux qu’elle avait posés il y a 25 ans.

Elle a dit OK ! Magazine, l’opération avait été une promesse à elle-même pour son 60e anniversaire, mais n’a cessé d’être retardée en raison de la pandémie de coronavirus – et de sa propre bataille contre le virus.

Après des années à se sentir comme « la femme la moins sexy de la plage », elle est maintenant ravie de sa nouvelle silhouette.

Elle a déclaré à la publication: « Je me sens tellement plus confiante. J’ai 61 ans et je n’ai pas honte de rien.

« Nous n’allons pas avoir les seins les plus incroyables à mon âge et si vous voulez faire quelque chose comme ça, alors je pense, ‘Pourquoi pas?’

« Pourquoi ne pas vous sentir mieux ? »

Carol est devenue la dernière de sa famille à quitter Towie en 2017.

Sa mère bien-aimée, Nanny Pat, était également un personnage très apprécié de la série avant de décéder malheureusement en 2015 des suites d’une courte maladie.

Carol a rejoint Towie en 2011 lors de sa deuxième série, où Mark et sa petite amie de l’époque, Lauren Goodger, étaient au cœur du scénario principal de la série.

Instagram

Plus tôt cette année, Carol a de nouveau montré sa silhouette incroyable[/caption] Instagram

L’ancienne star de Towie a un physique qui défie l’âge[/caption]