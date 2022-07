Les fans de Toronto bouleversés alors que la panne de Rogers force le report du concert de The Weeknd

Des milliers de personnes au centre-ville de Toronto ont été déçues vendredi soir après que la panne nationale du service Rogers ait forcé le report du concert de The Weeknd au Rogers Centre.

Les fans avaient fait la queue tout l’après-midi pour voir l’auteur-compositeur-interprète torontois jouer dans sa tournée After Hours Till Dawn.

Mais ensuite, à peine 30 minutes avant le début du spectacle, les organisateurs du concert ont confirmé via le système de sonorisation que le concert avait été annulé.

De nombreux fans frustrés du Rogers Centre ont hué lorsque l’annonce a été faite.

“Rogers a ruiné The Weeknd”

“Rogers a ruiné The Weeknd, ils ont annulé le concert”, a déclaré un homme du nom de Sheldon, qui n’a pas donné son nom de famille à CBC News.

“Leurs systèmes sont en panne, ils ne peuvent pas vérifier les téléscripteurs ou vendre des trucs”, a déclaré sa compagne, une femme nommée Anna.

“Les gens ont eu beaucoup de mal avec les pannes pour arriver ici”, a-t-elle ajouté.

Un peu de huées chaque fois qu’ils annoncent l’annulation sont dues à des pannes de service. (Pour info, je ne faisais pas la queue pour le concert.. j’ai été mis à l’écart par la foule qui quittait la zone 🙂 pic.twitter.com/LpV1Mc0oeT< /a> —@briarstewart

Olivia Sabic, Aiden Bilon et Alexia Liakos ont appris que le concert avait été reporté lorsqu’ils ont entendu quelqu’un crier plus loin dans la file d’attente.

“Il y avait une énorme file d’attente, puis tout le monde est parti”, a déclaré Liakos.

“Tout le monde a dit que l’émission était annulée, puis nous avons entendu l’annonce”, a déclaré Sabic.

“C’est inquiétant que le Canada n’ait que Bell et Rogers comme ses deux principaux réseaux, et une chose tombe en panne et tout s’effondre”, a déclaré Bilon.

“La déception est un euphémisme”

Chris Thaung, Hannah Gojdos et Quinn Danielis ont vu les fans se déplacer dans la direction opposée peu de temps après l’annonce du report.

“La déception est un euphémisme”, a déclaré Gojdos, ajoutant que c’était la troisième fois que le concert de The Weeknd était annulé.

“C’est le Rogers Centre, ils ont eu à partir de 6 heures du matin pour trouver des méthodes alternatives”, a déclaré Danielis. “C’est totalement inacceptable.”

De nombreux fans se sont rassemblés à l’extérieur du stade pendant un certain temps après avoir entendu la nouvelle, mais la foule s’est finalement éclaircie et dispersée.

Billets honorés à une date ultérieure, selon le lieu

Dans un communiqué, le Rogers Centre s’est excusé pour la gêne occasionnée.

“Nous avons le regret d’annoncer que l’arrêt de la tournée The Weeknd au Rogers Centre a été reporté à une date ultérieure en raison de pannes de service affectant les opérations du site”, indique le communiqué.

“Les informations sur une nouvelle date de spectacle seront partagées dès que possible.”

Le Rogers Centre a déclaré que les billets seront honorés pour la nouvelle date.

Les Blue Jays de Toronto ont également publié une déclaration.

“Nous avons le regret d’annoncer que l’arrêt de la tournée The Weeknd au Rogers Centre a été reporté en raison de pannes de service affectant les opérations du site”, indique le communiqué.

“Une nouvelle date de spectacle sera partagée dès que possible et les billets seront honorés. Nous comprenons à quel point cela est décevant et nous nous excusons pour la gêne occasionnée.”