Les fans de Tipping Point sont restés stupéfaits alors que le concurrent réalise un énorme spectacle en premier

Les fans de TIPPING Point ont été stupéfaits et convaincus que le gagnant n’était scellé que de quelques minutes dans le spectacle alors qu’un concurrent réalisait un énorme spectacle en premier.

Ben Shephard a accueilli quatre nouveaux espoirs de quiz pour affronter la machine Tipping Point dans l’espoir de remporter le grand jackpot.

TVI

Pat a réalisé un énorme spectacle pour la première fois sur Tipping Point[/caption]

TVI

20 compteurs ont franchi le point de basculement en une seule fois[/caption]

Aujourd’hui, dans l’émission, Wesley, Pat, Andy et Gina se battaient tous dans l’espoir d’accumuler le plus de compteurs et de remporter le jackpot.

Cependant, quelques minutes après le début du spectacle, un énorme spectacle a d’abord été réalisé par un concurrent chanceux.

Ben a demandé à Pat quel était le nom de famille du célèbre acteur américano-australien connu sous le nom d’Arnie.

Pat a correctement répondu : “Schwarzenegger”.

Après avoir correctement répondu à la question, Pat, qui avait déjà encaissé 50 £, a laissé tomber sa pièce dans la machine et a été ravie du résultat.

Dans une première émission, le compteur de Pat a réussi à obtenir 20 compteurs au-dessus du point de basculement, ce qui a permis à Pat de gagner un incroyable 1 000 £ portant son total à 1 050 £ sur seulement sa deuxième question.

Pat et ses collègues joueurs sont restés bouche bée devant le résultat du choc alors que Ben la félicitait pour une victoire aussi épique si tôt dans le spectacle.

Les fans à la maison avaient l’impression que le super résultat avait scellé le sort de l’émission et étaient convaincus que Pat était le gagnant cétrifié de l’émission.

Un fan a déclaré : « Le programme est terminé ! Pat a gagné. Cette énorme chute, personne ne la rattrapera.

Un autre a ajouté en plaisantant: “Bravo d’avoir gagné Tipping Point Pat.”

Un troisième a écrit: “Eh bien, c’était une sacrée baisse, 20 compteurs.”

Comme un quatrième a ri: “Pat a pratiqué cela dans les divertissements de Blackpool.”

Cela a certainement aidé à stimuler Pat tout au long du spectacle, car elle a réussi à se rendre jusqu’au tour final après que Ben ait plaisanté en disant que les autres joueurs “revenaient en arrière” à son avance gigantesque.

Pat a finalement encaissé 3850 £ et a décidé de repartir avec ce qu’elle avait gagné plutôt que de jouer pour le jackpot final.

Cela s’est avéré une décision intelligente car lorsque Ben a essayé la machine pour voir si elle aurait gagné, le compteur du jackpot est resté intact.

TVI

Les joueurs ont été stupéfaits par son exploit[/caption]