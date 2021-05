Les fans de TIPPING Point ont été exaspérés par la nouvelle habitude « horrible » de Ben Shephard – mais pouvez-vous la repérer?

Le joueur de 46 ans anime le quiz de jour d’ITV, mais les téléspectateurs ont remarqué quelque chose d’ennuyeux lors de l’édition de lundi.

5 Les fans de Tipping Point ont contesté ce que Ben Shephard a déclaré lors de l’émission de lundi

Au deuxième tour, le concurrent Farah avait besoin de sept compteurs pour battre son compatriote Shirley et se qualifier pour la finale contre Rudy, qui était en tête.

Jouant ses compteurs, Farah a réussi à sortir huit compteurs de la machine, l’envoyant à la finale par la peau de ses dents.

Ben a déclaré: « Vous voyez à quel point c’était proche, il n’y avait que 50 £ dedans. Vous avez également mis la main sur un prix mystère, vous avez gagné une paire de billets de concert pique-nique grâce aux Battle Proms, Farah.

« Plus important encore, vous vous êtes faufilé dans le tête-à-tête, bravo à vous. »

5 La candidate Shirley espérait se qualifier pour le tour final

5 Farah, une autre candidate, a dû gagner sept jetons pour l’attraper

5 Elle a fini par en attraper huit et s’est qualifiée pour la finale avec la peau de ses dents.

Cependant, les téléspectateurs ont immédiatement remarqué que Ben utilisait le mot « snuck », avec un écrit sur Twitter: « What the f *** is snuck? »

Un autre a ajouté: «Cela vous a juste pris de l’avance ‘Vraiment #BenShephard? C’est horrible! »

Un troisième a tweeté: « Fgs Ben. C’est ‘furtif’ pas ‘furtif’. »

Pendant ce temps, un quatrième a écrit: « Est-ce qu’il vient de dire ça? »

5 Ben a dit qu’elle s’était « faufilée », ce que les téléspectateurs ont immédiatement remarqué

D’autres ont été scandalisés que Farah ait poussé Shirley au poteau pour une place en finale.

L’un a écrit: « Ooh qui était proche de la malchance Shirley » tandis qu’un autre a simplement tweeté: « Vol. »

Tipping Point est diffusé en semaine à 16 h sur ITV.