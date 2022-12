Les fans de Tipping Point se sont tous plaints de l’habitude ennuyeuse des concurrents

Les fans de TIPPING Point se sont tous retrouvés à dire la même chose face à l’habitude particulièrement ennuyeuse d’un concurrent.

Ben Shephard était de retour pour accueillir le dernier lot d’espoirs tous en lice pour gagner de l’argent lors de l’émission d’aujourd’hui.

Parmi les visages de l’émission d’aujourd’hui se trouvait Becky, une réceptionniste de Cardiff qui a fait de son mieux pour marquer gros pendant l’épisode.

Elle affrontait Ross, Carole et Glenn pour collecter autant de jetons que possible et remporter le jackpot.

Cependant, Becky a réussi à susciter une vague de commentaires en ligne grâce à son «commentaire continu» constant.

Les fans de l’émission ont estimé que Becky à la maison ne laissait aucun de ses camarades jouer un mot et l’ont rapidement qualifiée d ‘”irritante”.

Becky tenait à faire entendre sa voix en faisant des remarques sur ses collègues joueurs et pouvait être entendue parler même lorsque ce n’était pas sa question.

Il est prudent de dire que les téléspectateurs du quiz ITV ont été moins qu’impressionnés et ont exprimé leurs réflexions sur son habitude de parler en ligne.

L’un d’eux a écrit : « Cette Becky est plutôt irritante, n’est-ce pas ? N’arrêtez pas de parler.

Un autre a commenté: “Est-ce que Becky ne se tait jamais?”

Un troisième a ajouté: “J’aimerais que Becky ferme l’eff. Elle est si bruyante et tout ce stupide rire de rien.

Alors qu’un quatrième faisait rage: “Becky, s’il te plaît, arrête de parler.”

Malgré les critiques, elle a réussi à réaliser une performance intéressante dans le jeu-questionnaire.

Après avoir réussi à encaisser 900 £, Becky est tombée au dernier obstacle et n’a pas pu progresser davantage dans le concours car c’est Glenn qui a réussi et s’est qualifié pour le tour final.

Tipping Point est diffusé à 16h sur ITV.