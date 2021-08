Les fans de Tipping Point comparent l’émission à un « tournage porno » alors que Ben Shephard utilise encore et encore des mots « sales »

TIPPING Les fans de Point ont comparé l’émission à un « tournage porno » après que Ben Shephard ait utilisé des mots « dégoûtants » encore et encore.

L’édition de mercredi de l’émission de quiz ITV a vu Ben présider à nouveau quatre joueurs essayant de prendre le plus de compteurs de la machine.

3 Les fans de Tipping Point ont plaisanté en disant que l’émission ressemblait à un « tournage porno » après que Ben Shephard a répété à plusieurs reprises des mots « dégoûtants »

3 Ben a qualifié les pièces suspendues au bord des machines de « pendants »

Mais les téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de remarquer comment Ben, 46 ans, a continué à utiliser des mots et un langage suggestifs pendant que le jeu avançait.

À plusieurs reprises, Ben a décrit les comptoirs suspendus au-dessus du point de basculement comme des « danglers », ce qui a amusé les téléspectateurs à la maison.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: « Ben est sale aujourd’hui, il balance de longues tiges de bonnes pousses. »

Un autre a ajouté: « Je me demande si c’est secrètement un tournage porno, avec toutes ces mentions de danglers sanglants! »

Un troisième a tweeté : « Deux tours à faire, à quel point Ben peut-il être plus sale ? »

Plus tôt cette semaine, les téléspectateurs ont été amusés par Richard Madeley, après avoir frappé sa femme Judy Finnigan lors d’une édition de célébrités de l’émission.

Richard n’a pas été rejoint par sa femme de 35 ans, Judy, 73 ans, mais il s’est assuré de la mentionner avec une plaisanterie effrontée en se présentant.

Dire aux téléspectateurs qu’il est surtout connu pour faire partie du duo de présentation, il a ajouté: « Je n’ai besoin de personne pour me tenir la main, je suis un homme indépendant, alors vous feriez mieux de faire attention. »

Richard a terminé en faisant semblant de prendre un appel de sa femme, faisant rire Ben et les téléspectateurs.

Richard s’est qualifié pour la finale après avoir obtenu 2700 £.

En plus de l’argent, Richard a également remporté des sous-vêtements Tipping Point et il a plaisanté: « La prochaine fois que je m’assieds sur This Morning, je les porterai. »

3 Les téléspectateurs ont été amusés par les commentaires de Ben

Tipping Point est diffusé en semaine à 16 heures sur ITV.