Les fans de Timothée Chalamet s’extasient devant la tenue fougueuse dos nu de l’acteur à la Mostra de Venise

Timothée Chalamet était un spectacle à voir dans sa tenue tout rouge à la Mostra de Venise et les fans ne s’en lassent pas. Alors que la jeune génération de célébrités hollywoodiennes adopte de plus en plus une mode fluide, ces looks gagnent en popularité. Timothée est apparu au festival du film pour la première de son nouveau film Bones and All. Sa combinaison dos nu avec une découpe dans le dos a été fabriquée sur mesure par Haider Ackerman, a rapporté The Independent.

L’acteur de Dune suit une voie empruntée par divers dignes prédécesseurs qui ont fait des choix de mode pour un certain nombre de raisons artistiques, personnelles ou politiques, que ce soit David Bowie, Billy Porter ou Harry Styles.

twitter est toujours à son meilleur après que timothee chalamet porte une tenue – kelsey weekman (@kelsaywhat) 2 septembre 2022

Plus d’hommes devraient prendre des risques sur le tapis rouge ! https://t.co/P0izzYT08S – Olivia Truffaut-Wong (@iWatchiAm) 2 septembre 2022

La tenue dos nu de Timothée Chalamet vient de mettre le “gentil” à la “Festival du film de Venise” pic.twitter.com/dqC7Wjr5OS – Sweeneypreston (@sweeneypreston) 3 septembre 2022

Bones and All, un film sur le cannibalisme, réalisé par Luca Guadagnino (qui a également réalisé Timotheé dans Call Me By Your Name), est chargé d’émotion. Le film a reçu une ovation debout de 8,5 minutes au festival du film, battant la vedette de Cate Blanchett, Tar.

“La seconde où je l’ai lu, j’ai dit, je pense que seul Timotheé peut jouer ce rôle”, a déclaré Guadagnino à propos du rôle de Timotheé dans Bones and All dans une interview l’année dernière. “Il est fantastique, un grand interprète et de le voir s’envoler comme il le fait maintenant, je suis fier de lui. Et ce personnage est quelque chose de très nouveau pour lui, à la fois attachant et déchirant.”

Lors d’une conférence de presse après la projection de son film, Timotheé a critiqué les réseaux sociaux. “Être jeune maintenant, et être jeune chaque fois – je ne peux parler que pour ma génération – doit être intensément jugé”, a-t-il déclaré. «Je ne peux pas imaginer ce que c’est que de grandir avec l’assaut des médias sociaux, et ce fut un soulagement de jouer des personnages aux prises avec un dilemme interne sans la possibilité d’aller sur Reddit, Twitter, Instagram ou TikTok et figure là où ils s’intègrent.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici