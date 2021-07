Les fans de Ticketless England prennent Wembley Gates avant le choc pour le titre

Des centaines de fans sans billet ont tenté de prendre d’assaut les portes de Wembley dans le but d’accéder à la finale anglaise de l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche. Des images publiées sur les réseaux sociaux montraient des supporters se battant pour dépasser les files d’intendants et de policiers alors que l’atmosphère devenait moche dans les heures précédant le coup d’envoi. Alors que certains fans montrés dans les vidéos semblaient franchir les clôtures et se diriger vers le site, les responsables de Wembley ont insisté sur le fait qu’il n’y avait eu aucune violation de la sécurité du stade.

Un porte-parole du stade de Wembley a déclaré: «Nous traitons un incident qui s’est produit dans le périmètre de sécurité extérieur du stade, avec le soutien de la police.

« Les mesures de sécurité ont été rapidement activées dans les zones concernées et il n’y a eu aucune violation de la sécurité des personnes sans billets entrant dans le stade. »

La police métropolitaine a tweeté : « Nous avons soutenu les équipes de sécurité du stade de Wembley il y a peu de temps avec cet incident.

« Les responsables de la sécurité de Wembley ont confirmé qu’il n’y avait pas eu d’infraction à la sécurité des personnes sans billets entrant dans le stade. »

L’ambiance à l’extérieur de Wembley devenait fébrile bien avant le coup d’envoi de 1900 GMT alors que des milliers de fans se rassemblaient sur Olympic Way.

Certains fans ivres lançaient des canettes et des bouteilles de bière ainsi que des cônes de signalisation, avec des fusées rouges et des feux d’artifice déclenchés.

La distanciation sociale a été ignorée alors que les supporters sans masque se rassemblaient en grands groupes sur l’approche concrète du stade.

L’Angleterre est en proie à la fièvre de l’euro depuis que l’équipe de Gareth Southgate a réservé la première grande finale du pays depuis 55 ans.

Les Trois Lions visent à remporter un premier trophée depuis la Coupe du monde 1966.

Les restrictions sur les coronavirus étant toujours en place, la capacité finale à Wembley a été limitée à 67 500, avec environ 7 500 sièges réservés aux fans italiens.

