Les fans de This Morning veulent désespérément qu’Amanda Holden revienne dans l’émission après que Phillip Schofield l’ait « interdite »

Les téléspectateurs de CE matin disent qu’ils veulent désespérément qu’Amanda Holden revienne dans l’émission après avoir été « bannie par Phillip Schofield ».

Les fans de 52 ans espèrent qu’il y aura une opportunité pour elle d’être à l’avant-plan du programme au milieu des retombées de Philip avec Holly Willoughby.

La juge britannique Got Talent, Amanda, souhaitait un créneau de présentation régulier dans l’émission de jour ITV en 2018.

Elle était prête à remplacer Holly Willoughby pendant qu’elle animait I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! 2018, mais l’offre a été retirée à la dernière minute.

Amanda affirme que Phillip l’a retirée du rôle – qui est plutôt allé à l’ancienne star du groupe de filles Rochelle Humes, 34 ans.

Maintenant, après la dernière tentative de Phillip pour sauver son partenariat This Morning avec Holly, les fans se mobilisent pour qu’Amanda prenne le relais.

Un téléspectateur a déclaré: « J’aimerais vous revoir héberger This Morning à nouveau. Lorsque vous vous présentiez avec cet horrible Philip Schofield, vous étiez toujours naturellement drôle, percutant et aviez vraiment vos propres opinions. Jusqu’à ce qu’il en paye le prix.

« Qui serait votre co-hôte idéal Rylan Clark peut-être? »

Un autre a déclaré: « Mon moment préféré serait de voir quelqu’un d’aussi sexy que vous tous les jours dans la série. »

Le drame This Morning survient après que The Sun a révélé que les animateurs de télévision Phil et Holly parlent à peine hors caméra.

Phil a parlé exclusivement au Sun un jour après que nous ayons révélé que leur relation télévisée était en péril.

Dans une déclaration émouvante, il a déclaré au Sun : « Comme je l’ai déjà dit, Holly est mon rocher.

« Nous sommes les meilleurs amis du monde – comme toujours, elle est un soutien incroyable à l’écran, dans les coulisses et au téléphone.

« Holly a toujours été là pour moi, contre vents et marées. Et j’ai été là pour elle.

« Les dernières semaines n’ont été faciles ni pour l’un ni pour l’autre. »