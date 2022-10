Les fans de This Morning sont horrifiés alors que l’invité SCREAMS au visage d’Alison Hammond en direct sur les ondes

Les fans de CE matin ont été horrifiés lorsqu’un invité a été vu en train de CRIER sur le visage d’Alison Hammond en direct.

La présentatrice Alison, 47 ans, a rejoint ses co-stars Holly Willoughby et Phillip Schofield pour discuter des National Television Awards ce soir.

TVI

L’invité a été vu en train de crier en rencontrant Alison Hammond[/caption]

TVI

Hamsetu a crié en se blottissant contre Alison[/caption]

Alison – qui présente This Morning vendredi aux côtés de Dermot O’Leary – est partante pour un gong majeur lors de la cérémonie remplie de célébrités.

Elle a repensé à ses meilleurs morceaux de l’émission ITV en discutant de ce qu’elle ressentirait si elle remportait le prix de la meilleure présentatrice.

Holly, 41 ans, et Phil, 60 ans, ont interrogé Alison sur ses souvenirs préférés de son passage dans l’émission, y compris les membres du public qu’elle avait rencontrés.

« Y a-t-il quelqu’un qui s’est démarqué pour vous », lui ont-ils demandé, ce à quoi Alison a répondu : « Vous souvenez-vous de Hamsetu ?

Holly et Phil ont ensuite diffusé un clip montrant Alison rencontrant l’invité pour la première fois, pendant le verrouillage de la pandémie.

Hamsetu a été vue en train de crier alors qu’elle étreignait une découpe en carton d’Alison, alors qu’elle riait en regardant le clip dans le studio.

Les présentateurs l’ont ensuite surprise en faisant venir Hamsetu en direct – qui a dansé sur l’écran avant de crier dans le micro.

Elle serra étroitement Alison dans ses bras, lui criant au visage, alors qu’elles étaient assises côte à côte sur le canapé – continuant à crier alors que Holly commençait à parler.





Les téléspectateurs à la maison ont été laissés confus et horrifiés, et se sont rendus sur Twitter pour se plaindre du moment «fort» et «horrible».

“Arrêtez le f ** king de crier”, a déclaré l’un d’eux, tandis qu’un second intervenait: “Oh mon Dieu, où sont passés mes bouchons d’oreille?”

Un troisième a ajouté: “Qu’est-ce que tu ne montres pas”, tandis qu’un quatrième a convenu: “J’ai réveillé mon bébé! Triez vos f ** king niveaux audio ce matin.

Un cinquième intervint : « Je viens juste d’écouter. Qu’est-ce qui se passe avec cette banshee hurlante. C’est horrible.

Tandis qu’un sixième concluait : « Des cris horribles. Quel gâchis ITV.

Cela vient après qu’Alison ait été aperçue plus mince que jamais après un relooking glamour avant les National Television Awards.

La présentatrice de This Morning – qui est en lice pour un gong de meilleur présentateur lors de la cérémonie étoilée de ce soir – a repris ses histoires Instagram dans une nouvelle tenue étincelante.

TVI

Les fans ont été déconcertés par les scènes « bruyantes » et « horribles »[/caption]