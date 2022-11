Les fans de This Morning sont furieux alors que le spectacle se termine une heure plus tôt que prévu

Les fans de CE matin étaient furieux alors que l’émission s’est terminée une heure plus tôt aujourd’hui dans un remaniement de la programmation.

L’animateur Phillip Schofield a annoncé jeudi que This Morning était coupé pour la couverture d’ITV News sur le budget d’automne.

L’émission s’est ensuite immédiatement terminée, les téléspectateurs se précipitant sur Twitter pour partager leurs réflexions.

L’un d’eux a écrit: “Va te faire foutre avec ton budget d’automne #ThisMorning.”

Un autre a dit: “Qu’est-il arrivé à ce matin ???”

Et un troisième a ajouté: “Je pensais que quelque chose de grave s’était passé quand ils ont coupé les nouvelles #ThisMorning.”

Plus sur ce matin LA FIÈVRE DU FOOTBALL Ce matin, Loose Women & Lorraine seront retirées des ondes en raison d’un changement d’horaire GUI & GIGNONNEMENT Les téléspectateurs de This Morning critiquent l’émission pour avoir fait la promotion d’un calendrier de l’avent torride à 95 £

Cela vient après qu’ITV a annoncé un remaniement de son ordre de marche pour faire place à la Coupe du Monde de la FIFA, qui débute ce week-end.

Les fans de foot se réjouiront mercredi prochain lorsque Lorraine, This Morning et Loose Women auront tous un jour de congé pour laisser la place au Maroc face à la Croatie et à l’Allemagne face au Japon.

Le lendemain, Lorraine et This Morning seront à nouveau éliminés en faveur de la Suisse contre le Cameroun, cependant, Loose Women reviendra dans son créneau habituel.

Alors que le vendredi 25, ce sera comme d’habitude sur la chaîne, ce qui sera sans aucun doute de la musique aux oreilles des non-amateurs de sport.