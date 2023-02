Les fans de This Morning se déchaînent alors que la légende de l’émission revient enfin à l’écran

Les fans de CE matin sont devenus fous alors que Gino d’Acampo est finalement revenu à l’émission ITV après avoir fait une pause.

Le chef de la télévision, 46 ans, était de retour en cuisine aujourd’hui en promettant de pimenter votre vie amoureuse avec un plat spécial Saint-Valentin.

Le chef italien était de retour en forme en commençant par faire une blague classée X avec les présentateurs Josie Gibson et Dermot O’Leary.

L’animatrice Josie a déclaré aux téléspectateurs: “Gino est de retour aujourd’hui, non seulement pour cuisiner mais aussi pour chanter aujourd’hui. Bonjour Gino.

Il a répondu : « Bonjour, merci de m’avoir ici. C’est la Saint-Valentin d’aujourd’hui – il y a tellement de recettes que je pourrais faire mais je voulais que ce soit simple et léger.

« Je veux que ça reste délicat, pas trop cher et avec une explosion de saveurs.

“Parce que le problème avec la Saint-Valentin, la plus grosse erreur que tout le monde commet est de passer trop de temps dans la cuisine et très peu de temps dans la chambre.”

Son commentaire effronté a laissé les présentateurs stupéfaits alors qu’ils l’avertissaient de garder son humour propre.

Il a ajouté: “L’idée est de cuisiner quelque chose de bien, ne perdez pas trop de temps, vous savez ce qu’il vous reste à faire pour la Saint-Valentin.”

Dermot a plaisanté: “Agréable et léger.”

Les téléspectateurs étaient ravis de retrouver le célèbre chef sur leurs écrans et de revenir avec son humour effronté habituel.

L’un d’eux a écrit: “Gino recommence avec les blagues obscènes, ça ne lui a pas pris longtemps.”

Un autre a posté : « Content d’avoir Gino de retour ! Ça fait trop longtemps.”

Un troisième a ajouté: “Génial de voir Gino sur nos écrans, peut toujours lui faire confiance pour faire des blagues inappropriées.”

Au début de l’émission d’aujourd’hui, l’animatrice Josie Gibson a déclaré aux téléspectateurs: “Nous avons une matinée très romantique pour vous.”

Le co-animateur Dermot O’Leary a déclaré: «Nous avons une énorme surprise, qui pourrait mal tourner.

« Dans à peine 10 minutes, une personne dans ce restaurant, où est-elle Josie ? »

La présentatrice de Bristol, Josie, a déclaré: “Les voilà, ils n’ont aucune idée de ce qui se passe”, ce à quoi Dermot a répondu: “Eh bien, il le fait, n’est-ce pas. Elle est sur le point de recevoir la proposition de sa vie.

La caméra s’est ensuite tournée vers le couple assis dans le restaurant, Josie a fait remarquer: “Il est très détendu étant donné qu’il est sur le point de proposer.”

Le chef de la télévision et favori de This Morning, Gino D’Acampo, a déclaré: «Et si elle dit non en direct à la télévision, vous avez complètement foiré l’émission maintenant.

“Et si elle dit ‘non, je ne veux pas t’épouser’, ça va être embarrassant.”

Josie a ajouté: “Eh bien, nous avons dit que personne ne lui a envoyé de SMS et espérons qu’elle n’a pas son téléphone sur elle.

“Cela pourrait être gênant, cela pourrait être romantique.”

Dermot a plaisanté: “Ce sera certainement un peu des deux”, tandis que Gino taquinait: “Ce serait drôle si elle disait non.”

Heureusement, une Ellen inattendue a été ravie de la proposition et a dit oui tout de suite.

TVI