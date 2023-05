Les fans de This Morning remarquent qu’il manque quelque chose d’énorme dans la déclaration de Phillip Schofield

Les fans de CE matin ont repéré quelque chose d’énorme qui manque dans la déclaration de Phillip Schofield alors qu’il quitte la série.

Le présentateur, 61 ans, a annoncé samedi après-midi qu’il quitterait le programme ITV « avec effet immédiat ».

Phillip a quitté This Morning avec effet immédiat

Dans une déclaration publiée sur son compte Instagram officiel, Phil a déclaré: « J’ai toujours été fier de couvrir des histoires fascinantes sur This Morning, mais récemment, This Morning lui-même est devenu l’histoire.

« Tout au long de ma carrière à la télévision – y compris les derniers jours très difficiles – j’ai toujours fait de mon mieux pour être honorable et gentil.

« Je comprends qu’ITV a décidé que la situation actuelle ne pouvait plus durer et je veux faire ce que je peux pour protéger la série que j’aime.

« J’ai donc accepté de me retirer de This Morning avec effet immédiat, dans l’espoir que la série puisse avancer vers un avenir radieux.

« Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont soutenu – en particulier les incroyables téléspectateurs de This Morning – et je vous verrai tous pour les Soap Awards le mois prochain. »

Cependant, les téléspectateurs de l’émission phare ont souligné que Phillip n’avait pas mentionné sa co-présentatrice Holly Willoughby.

Le couple anime This Morning ensemble depuis 13 ans.

Écrivant sur les réseaux sociaux, un fan a déclaré: « Phillip Schofield a quitté This Morning – publiant une déclaration sans référence à Holly Willoughby qui restera dans l’émission. »

Un deuxième a déclaré: « Travailler avec quelqu’un aussi longtemps et ne pas en faire mention dans votre déclaration… »

« Holly a rendu hommage à Phil mais il n’a rien à dire d’intéressant sur elle », a déclaré un troisième.

La paire de présentation a vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines.

Le Sun a révélé plus tôt cette semaine que Phillip avait fait face à la hache de This Morning au milieu d’un bouleversement estival « sismique ».

La déclaration de Holly se lit comme suit: « Cela a été 13 années formidables à présenter This Morning with Phil, et je veux profiter de cette occasion pour le remercier pour toutes ses connaissances, son expérience et son humour. »

Elle a ajouté: « Le canapé ne sera pas le même sans lui. »

Cela vient après que The Sun ait révélé que le fossé qui se formait entre la paire – qui est devenu apparent ces dernières semaines – avait commencé il y a des ANNÉES.

Les fans sont convaincus qu’Alison Hammond remplacera Phil sur le canapé et présentera la série avec Holly.

Pendant ce temps, l’avenir de Dancing on Ice reste incertain après la rupture entre Holly et Phil.

