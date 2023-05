Les fans de This Morning prédisent que Holly Willoughby pourrait retrouver son ancienne co-star après avoir quitté BT Sport

Les fans de CE matin prédisent que Holly Willoughby pourrait retrouver une ancienne co-star après avoir quitté BT Sport.

Plus tôt dans la journée, Phillip Schofield a fait l’annonce choc qu’il avait quitté la série avec effet immédiat.

L’attention s’est maintenant tournée vers le présentateur de football Jake Humphrey qui a déjà travaillé avec Holly[/caption]

L’homme de 61 ans a présenté This Morning pendant plus de 20 ans, tout en co-animant avec Holly, 42 ans, pour 13 d’entre eux.

Suite à son départ, des spéculations ont commencé sur qui le remplacera sur le canapé.

Les fans ont parlé d’Alison Hammond, qui présente le vendredi, reprenant le travail de Phil.

Cependant, l’attention s’est maintenant tournée vers le présentateur de football Jake Humphrey.

La star de BT Sports, 44 ans, a également annoncé qu’il avait quitté son poste à la station après 10 ans.

Les téléspectateurs de This Morning prédisent maintenant qu’il prendra le relais et rejoindra Holly sur le canapé emblématique.

Il y a des années, ils ont présenté ensemble la couverture de la Celebrity Fame Academy par CBBC.

Ils ont animé l’émission télévisée pour enfants en 2002 et sont restés proches depuis.

Écrivant sur les réseaux sociaux, un fan a déclaré: « Jake et Holly devraient héberger This Morning ensemble étant donné qu’ils sont proches. »

Un deuxième a déclaré: « Vous savez ce que dès que Jake a dit qu’il quittait le sport, puis la déclaration de ce matin aujourd’hui, j’ai automatiquement pensé cela. »

« Comme ce serait incroyable si Jake venait à This Morning et recréait ses journées avec Holly à Cbbc, l’académie de la renommée, ce qu’ils ont fait au bout du jardin », a déclaré un troisième.

Humphrey présente la couverture de la Ligue des champions de BT Sport et est devenu familier aux fans de football depuis que la chaîne a retiré le football européen de Sky.

Il avait également l’habitude d’affronter leur match de Premier League du samedi midi avant d’être remplacé par Lynsey Hipgrave.

Le présentateur se concentrera désormais sur d’autres projets comme son populaire podcast « High Performance ».

Pendant ce temps, Holly n’apparaîtra pas dans This Morning la semaine prochaine.

Le diffuseur avait précédemment accordé à Holly et Phil un congé de l’émission avant qu’il ne démissionne.

Elle devrait ensuite animer le programme le lundi 5 juin.

Cependant, on ne sait pas pour le moment avec qui elle co-présentera l’émission de deux heures et demie.

Dans un communiqué, les patrons ont déclaré: « Holly Willoughby restera sur This Morning et co-présentera avec des membres de la famille This Morning. »

Il y a des années, Holly et Jake ont présenté ensemble la couverture de la Celebrity Fame Academy par CBBC