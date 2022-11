Les fans de This Morning fulminent alors que l’émission d’ITV “disparaît” pour la troisième journée consécutive

CE matin a de nouveau été annulé pour la troisième journée consécutive et les fans en ont assez.

Les émissions de télévision populaires de jour ont été mises de côté pour faire place aux matches de la Coupe du monde.

Caractéristiques de Rex

Les matchs sont diffusés tous les jours à 10h, 13h, 16h et 19h, ITV et la BBC diffusant les affrontements depuis le pays hôte controversé de cette année, le Qatar.

Aujourd’hui, This Morning a été abandonné au profit de Suisse contre Cameroun qui débutera à 10h.

Les téléspectateurs de jour déçus auront au moins leur dose de Loose Women à 12h30.

Mais le football reprend le dessus à 15 heures avec Portugal contre Ghana commençant leurs campagnes au stade 974 de Doha, au Qatar.

EN SAVOIR PLUS SUR LA COUPE DU MONDE REMBOURSEMENT Coupe du monde 2022 : récupérez jusqu’à 50 £ en CASH si l’un de vos cinq premiers paris est perdant ! ÉQUIPÉ Endroit le moins cher pour acheter des maillots de la Coupe du monde d’Angleterre, y compris Primark à partir de 3 £

Un téléspectateur s’est plaint jeudi : “Je préfère regarder ce matin que la coupe du monde.”

Un autre a déclaré: “Tout le monde n’aime pas le football”

Les Three Lions ont fait un début de tournoi parfait avec une victoire 6-2 contre l’Iran lundi.

Cependant, l’Angleterre est obligée de transpirer sur la forme physique du capitaine Harry Kane après s’être blessé à la cheville lors de la victoire contre l’Iran.

L’attaquant de Tottenham, 29 ans, est sorti en boitant du stade Khalifa avec sa cheville attachée et attend maintenant les résultats d’un scanner.

Pendant ce temps, les WAGS glamour ont atterri au Qatar pour soutenir leurs autres moitiés.





Mais le manager Gareth Southgate a déclaré que si les cas de Covid augmentaient, l’équipe de 26 hommes pourrait être empêchée de voir leurs partenaires, enfants et parents.

Le patron des Three Lions a déclaré: “Je pense que vers la fin, l’équipe féminine a dû réduire cela un peu plus parce qu’elle avait quelques cas positifs, nous allons donc devoir le surveiller tout au long.

“Il y a cet équilibre entre l’esprit et le bonheur du groupe et la ligne médicale du risque zéro, et parfois si vous allez prendre des risques zéro, cela peut le tuer pour tout le monde, donc nous devons essayer de trouver cet équilibre .

En savoir plus sur le soleil AIDE SUPPLÉMENTAIRE Code à repérer pour le paiement du coût de la vie de 600 £ atterrissant sur les comptes bancaires à partir d’aujourd’hui BATTRE LA Brise J’ai une porte UPVC, il y a un interrupteur pour qu’il y ait moins de courants d’air cet hiver

“Nous allons voir comment se déroulent les prochains jours et nous avons parlé de peut-être envisager quelque chose après le deuxième match, mais nous devons surveiller les taux ici autant qu’autre chose.”

Les hommes de Southgate réserveront leur place dans les 16 derniers avec une victoire contre les États-Unis vendredi.