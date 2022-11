Les fans de This Morning et Loose Women furieux alors que les émissions sont supprimées

Les téléspectateurs d’ITV ont été furieux après This Morning et Loose Women alors que la Coupe du monde continue de bouleverser les horaires.

La chaîne a remanié son ordre de passage pour faire place à la Coupe du monde de football, qui a débuté ce week-end.

S’attendant à écouter leurs émissions de jour préférées, les fans ont été déçus lorsqu’ils ont remarqué que les deux programmes avaient été supprimés de la programmation télévisée de mardi.

Les téléspectateurs mécontents se sont précipités sur Twitter, avec un écrit: “Qu’est-ce que je vais faire sans mon peuple #ThisMorning.”

Un autre a posté : « Pourquoi ne mettent-ils pas le football sur une autre chaîne, il y en a plein, c’est complètement ridicule. #ce matin”

Un troisième a déclaré: « Annulé le spectacle pour le match saoudien. #ce matin”

” @thismorning me manque déjà !! #ThisMorning », s’est plaint un quatrième.

“Tu dois être f ****** et me baiser #ThisMorning”, a fulminé quelqu’un.

Un autre a ajouté: “Pas #ThisMorning annulé pour montrer le match de l’Arabie saoudite.”





Les émissions d’ITV sont confrontées à un cauchemar de programmation alors que la compétition de football commence au Qatar.

Du 20 novembre au 8 décembre, le tournoi sera diffusé à la fois sur ITV et la BBC.

Les fans de foot se réjouiront mercredi lorsque Lorraine, This Morning et Loose Women auront tous un jour de congé pour laisser la place au Maroc face à la Croatie et à l’Allemagne face au Japon.

Le lendemain, Lorraine et This Morning seront à nouveau éliminés en faveur de la Suisse contre le Cameroun, cependant, Loose Women reviendra dans son créneau habituel.

Alors que le vendredi 25, ce sera comme d’habitude sur la chaîne, ce qui sera sans aucun doute de la musique aux oreilles des non-fans de football.