Les fans de This Morning disent tous la même chose car Holly Willoughby et Phillip Schofield restent en vacances

Les fans de CE MATIN ont été déconcertés aujourd’hui alors que Holly Willoughby et Phillip Schofield n’étaient toujours pas revenus de leurs vacances de Noël.

Le duo de présentation est parti en vacances le 9 décembreeet à part quelques épisodes pré-enregistrés, ils sont éteints depuis.

Les téléspectateurs s’attendaient à revoir Holly, 41 ans, et Phillip, 60 ans, mais ils ont de nouveau été remplacés par Andi Peters et Josie Gibson.

S’adressant à Twitter pour discuter de leur absence, une personne a écrit sarcastiquement: “Je suppose que Holly et Phil sont extrêmement fatigués après avoir pré-enregistré le contenu de Noël il y a plusieurs semaines #ThisMorning.”

Un deuxième a tweeté : « @thismorning vient de voir que Phil et Holly sont TOUJOURS en vacances de Noël ! Ils n’ont pas fini 2 semaines avant ?! Maintenant je vois pourquoi ils gagnent beaucoup d’argent PAS #CeMatin #Élitistes.

Tandis qu’un troisième ajoutait : « Où sont Philip et Holly ? Sûrement, 3 semaines de congé sont plus que suffisantes à des fins de relaxation. Cela se sent très paresseux. #ce matin.”

Holly et Phil doivent revenir pour animer l’émission le lundi 9e janvier, tandis qu’Alison Hammond et Dermot O’Leary seront de retour ce vendredi.

Hier, Phil a partagé une photo de lui en vacances à Copenhague alors qu’il se préparait à rentrer chez lui.

Il a dit à ses fans : « Triste de quitter Copenhague. Sans aucun doute, la ville la plus sympathique que j’aie jamais visitée.

Pendant ce temps, Holly a partagé des photos de sa pause à la maison, profitant de ses derniers jours de vacances.

Leur pause prolongée intervient après que l’émission ait été en proie à la controverse l’année dernière, ses présentateurs faisant parfois face à un déluge de critiques.

L’émission saine de fin de matinée a été secouée par des allégations de querelles amères dans les coulisses, de segments «sourds» et, bien sûr, de la tristement célèbre «file d’attente» qui a vu certains téléspectateurs jurer de la boycotter.

Récemment, il a été rapporté que Holly envisageait de passer à une chaîne rivale à la suite de l’incident qui a vu de nombreux fans se retourner contre elle et le co-animateur Phillip.