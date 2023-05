Les fans de This Morning disent tous la même chose à propos de l’hôte remplaçant Craig Doyle après la hache de Phillip Schofield

L’animateur de THIS Morning, Craig Doyle, n’a pas été désigné par les bookmakers comme l’un des prétendants au poste de Phillip Schofield.

Mais de nombreux téléspectateurs ont insisté sur le fait qu’ils voulaient le voir prendre la relève de l’un des principaux animateurs de l’émission.

L’un d’eux a surnommé la star irlandaise, 52 ans, le « remplaçant parfait » du départ de Phillip après son départ dramatique de This Morning.

Un autre a suggéré un line-up où il est devenu l’hôte principal aux côtés de Holly Willoughby.

Ils ont tweeté : « Craig et Holly du lundi au mercredi, Alison et Holly un jeudi puis Alison et Dermot un vendredi. J’ai parlé. »

Un autre a dit : « Pouvons-nous donner Craig Le travail de Phil, s’il vous plaît ? »

Un troisième a posté: « Nous sommes donc tous d’accord Craig pour le nouveau rouleau de présentateur alors ouais, ouais, ouais? Admettez-le vous-mêmes, ne le rejetez pas dans votre vie. Embrassez le Doyle.

Alison Hammond et Dermot O’Leary animent l’émission depuis que Phillip a quitté le poste.

Cependant, il a eu un jour de congé aujourd’hui pour célébrer son 50e anniversaire, Craig apparaissant à sa place.

Holly s’est vu accorder une période de congé à la suite du départ de Phillip et ne reviendra sur les écrans qu’après les vacances de la mi-session.

This Morning a nié que Phillip – l’animateur de l’émission pendant 21 ans – ait été limogé, insistant sur le fait que le départ avait été convenu entre eux.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: « La décision de Phillip Schofield de se retirer de This Morning était (comme sa déclaration l’a clairement indiqué) une décision convenue entre Phillip et ITV. »

Cependant, Craig n’est pas pressenti par de nombreux bookmakers pour prendre le relais – plusieurs pensant que le travail ira à un autre remplaçant existant.

John Hill de Coral a déclaré : « Suite au soutien de nos paris, Dermot O’Leary a sauté au sommet des paris pour remplacer Phillip Schofield de façon permanente sur This Morning.

« Alison Hammond et Rochelle Humes connaissent très bien This Morning et sont de solides prétendantes pour le poste selon nos chances. »

