Les fans de THIS IS My House ont été horrifiés ce soir quand l’un des joueurs a critiqué leur co-star slovaque pour « apprendre l’anglais » après une erreur « toyboy ».

Quatre femmes étaient en compétition pour prouver qu’elles étaient les véritables propriétaires d’une magnifique maison de campagne à Surrey dans la tranche de ce soir de l’émission farfelue de la BBC.

5 Un concurrent de This Is My House a horrifié les téléspectateurs avec son commentaire ce soir

À un moment donné, les femmes ont dû modéliser une tenue de l’immense dressing et expliquer pourquoi elle leur était sentimentale.

Clare 1 avait été autoritaire tout au long du tournage, parlant au-dessus des autres candidats et jouant à son personnage «chic».

En sortant dans une tenue sur mesure, elle a expliqué qu’elle avait toujours été « un peu un garçon manqué ».

Klara 2, qui est née en Slovaquie, s’est alors interrogée sur le fait qu’elle était une « toyboy » – laissant Clare visiblement consternée.

5 Elle a pris une photo de la co-star slovaque Klara pour « apprendre l’anglais »

5 Les fans ont critiqué son comportement sur Twitter ce soir

Elle lança à l’autre femme: « Toyboy, je suis désolée que ce ne soit pas l’expression – Tomboy.

« S’il te plaît, apprends la langue, Klara. »

Les téléspectateurs à la maison ont été horrifiés et se sont tournés vers Twitter, un fan a écrit: « ‘Apprenez la langue.’ Quelle horrible femme. «

Un autre a convenu: « Apprenez la langue! C’était tellement impoli, ça va, mon amour? »

5 Le vrai propriétaire était Clare 4 [right]

Un troisième a fait écho: « A quel point était-ce impoli? »

Un autre a écrit: « Clare 1 est un fanatique littéral, deffo sa maison. »

Un spectateur a déclaré: « » Apprenez la langue «

5 L’hôte Stacey Dooley a éliminé Clare 1 en premier

« Apprenez le slovaque Clare 1, et je parie que Klara connaît le tchèque, l’allemand et d’autres langues venant du continent. »

Plus tard dans le programme, Clare a fait un autre jibe à propos de Klara – en disant qu’elle « ne pouvait pas imaginer » la femme vivant à Surrey – faisant marche arrière alors qu’elle insistait alors qu’elle semblait juste « plus urbaine ».

Malheureusement pour Clare, elle a été la première concurrente à être éliminée de la série – révélant qu’elle était en fait une actrice appelée Harriet.

Klara n’était pas non plus la vraie propriétaire de la maison, elle s’appelait plutôt Janette, l’animatrice Stacey Dooley révélant à la fin de l’émission que c’était Clare 4 qui y vivait vraiment.